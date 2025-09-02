Màn huấn luyện 800 chú chim bồ câu tung cánh tại Quảng trường Ba Đình 2/9

Ngày 2/9, Quảng trường Ba Đình không chỉ chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, mà còn lưu lại khoảnh khắc 800 chú bồ câu tung bay trên bầu trời xanh, thể hiện niềm hân hoan trong ngày Quốc khánh.

Màn tung cánh của 800 chú chim bồ câu tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Bùi Đình Thức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Đình Thức (24 tuổi, quê Hải Phòng) - một trong những người trực tiếp chăm sóc đàn bồ câu tại Hà Nội - cho biết, đằng sau màn bồ câu tung bay đặc sắc đó là sự chung tay của cả tập thể, công sức của những người yêu bồ câu từ hai miền Nam - Bắc.

Anh Bùi Đình Thức chăm sóc đàn bồ câu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Thức cho biết cơ duyên đưa anh đến với bồ câu rất tình cờ. Trong một lần đến Long An, anh Thức gặp anh Nguyễn Văn Thuận - người đã có hơn 13 năm gắn bó với nghề nuôi bồ câu.

Anh Thuận đưa anh Thức về thăm đàn bồ câu của mình. Trước mắt anh Thức là những chú bồ câu đua khỏe khoắn, lanh lợi, khác hẳn hình ảnh bồ câu quen thuộc mà anh từng biết. Cũng từ đó, anh Thức dành tình yêu cho bồ câu.

Đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cơ hội mở ra. Lần này, anh Thuận từ miền Nam phụ trách gom và chuyển bồ câu ra Bắc, còn anh Thức lo phần chuồng trại, đón bồ câu từ ga tàu, chăm sóc và tập luyện cho bồ câu bay tại Hà Nội.

"Thực ra đây là ý tưởng của nhiều anh em trong cộng đồng chơi bồ câu. Chúng tôi xin phép cơ quan chức năng để được góp phần nhỏ bé cho ngày trọng đại của đất nước. Cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Dù chỉ góp phần nhỏ thôi, tôi vẫn thấy như mình đang thực hiện một sứ mệnh", anh Thức nói.

Đàn bồ câu được vận chuyển từ Nam ra Bắc bằng tàu hỏa (Video: Nhân vật cung cấp).

Từ tháng 6, nhóm của anh Thức đã bắt đầu gom bồ câu từ Long An, TPHCM. Người chịu trách nhiệm chính vận chuyển bồ câu từ Nam ra Bắc là anh Thuận. Đàn chim được vận chuyển ra Bắc bằng tàu hỏa, mỗi chuyến tàu dừng lại ở Hà Nội lại mang theo thêm vài trăm chú bồ câu.

800 cánh chim - một tấm lòng

Anh Thức cho rằng, phía sau đàn bồ câu tung bay ấy chính là tấm lòng của anh em miền Nam - những người đã không quản ngại vất vả, huy động từng cánh chim, gửi ra Bắc với tất cả tình yêu quê hương đất nước.

"Tôi chỉ là người đồng hành ở chặng cuối, cùng một số anh em dựng chuồng, chăm sóc, huấn luyện khi chim ra Hà Nội. Công lao to lớn nhất thuộc về anh em miền Nam - những người đã gánh phần việc nặng nhọc nhất để chuẩn bị cho ngày trọng đại này", anh Thức bày tỏ.

Anh nói thêm, mọi chi phí đều do các thành viên trong nhóm chung sức. Người góp công, người góp đất dựng chuồng, người cho mượn kho bãi… Mỗi người một tay để cùng hướng về ngày Quốc khánh.

Thời gian qua, đàn bồ câu được thả tập luyện quanh chuồng, bán kính khoảng 3km để quen đường bay. Mỗi ngày, buổi sáng bồ câu được cho ăn lúc 8-9h, chiều khoảng 16h. Sau đó chim được tự do bay quanh rồi tối lại trở về chuồng ngủ.

"Khó khăn nhất là thời tiết miền Bắc mấy tháng qua mưa bão triền miên, ảnh hưởng sức khỏe đàn chim. Bản thân tôi thì mới bắt đầu nuôi, kinh nghiệm chưa nhiều, nên phải thường xuyên gọi cho anh Thuận để học cách cho chim ăn, thả tập luyện, phòng bệnh cho chúng", anh Thức kể.

Đàn bồ câu được vận chuyển từ Nam ra Bắc, được chăm sóc kỹ lưỡng cho ngày trọng đại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Thức tâm sự, được chung tay, góp sức trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là niềm vinh dự lớn nhất của đời anh cũng như các anh em trong câu lạc bộ yêu bồ câu.

Khi 800 cánh bồ câu đồng loạt bay lên, hình ảnh ấy không chỉ đẹp về thị giác, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, tinh thần đồng lòng Bắc - Nam, cùng hướng về Tổ quốc.

"Người miền Bắc sẽ càng thêm yêu quý tấm lòng của miền Nam, còn anh em miền Nam sẽ tự hào khi những cánh bồ câu của mình tung cánh ở Quảng trường Ba Đình, mang theo thông điệp hòa bình, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Tất cả cùng chung tay cho lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh", anh Thức nói.