Những cái vẫy tay chào thân thương cùng lời hẹn ở ngày hội non sông lần sau

Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tưng bừng, rộn rã từ Quảng trường Ba Đình lan toả ra khắp các tuyến đường, phố Thủ đô.

Hàng trăm nghìn người dân xếp hàng suốt 2 ngày qua để chờ đợi, dõi theo những bước chân của các khối chiến sĩ trên đường phố Thủ đô.

Ngày vui rộn rã nhất nhưng cũng là buổi cuối người dân Hà Nội và nhân dân đến từ mọi miền Tổ quốc, du khách quốc tế được theo dõi các chiến sĩ diễu binh, diễu hành.

Buổi diễu binh, diễu hành chính thức của lễ kỷ niệm sáng 2/9 cũng là lời chào tạm biệt của các chiến sĩ, hoàn thành nhiệm vụ kéo dài gần 2 tháng trời rèn luyện, tập dượt cho "ngày hội non sông".

Người dân Thủ đô và cả nước đã được tận hưởng 5 "bữa tiệc" diễu binh, diễu hành khác nhau. Trong đó có 2 buổi tổng hợp luyện ngày 21/8 và 24/8, một buổi sơ duyệt ngày 27/8, tổng duyệt ngày 30/8 và lễ kỷ niệm chính thức vào sáng nay, 2/9.

Đông đảo người dân, cựu chiến binh hai bên đường phố vẫy tay chào các khối chiến sĩ với ánh mắt trìu mến, thân thương.

Trên xe chỉ huy, Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an chào người dân hai bên đường phố.

Các quân nhân Khối quân đội Nga cũng vẫy tay chào đáp lại tình cảm của người dân Việt Nam dành cho họ suốt những ngày qua.

Trên đường Điện Biên Phủ, hàng nghìn người dân vẫy tay chào khối xe tăng T62 kết thúc nhiệm vụ diễu binh và đang di chuyển về sở chỉ huy ở trụ sở Bộ Quốc phòng.

Các chiến sĩ trên xe pháo tự hành giơ tay chào điều lệnh với nhân dân hai bên đường khi ngang qua đường Trần Phú.

Chiến sĩ lái xe thiết giáp XCB-01 nở nụ cười tươi trước tình cảm của người dân dành cho các chiến sĩ và cả những khí tài quân sự do Việt Nam sản xuất.

Khối nam chiến sĩ Công binh vẫy tay chào người dân hai bên đường sau khi trải qua những ngày tháng hào hùng, rực rỡ tại Thủ đô.

Những trái tim đan tay nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm, gửi gắm lời cảm ơn và hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất, một "ngày hội non sông" tiếp theo.

Những cái đập tay cảm ơn, chia sẻ, động viên của người dân dành cho các chiến sĩ khi khối diễu binh kết thúc nhiệm vụ trước Cung thể thao Quần Ngựa (Ảnh: Thành Đông).

Nhóm các bạn trẻ hò reo, gửi lời chào thân thương đến các nam chiến sĩ khi diễu binh ngang qua phố Văn Cao.

Chiến sĩ Phạm Thị Thu Nga, thuộc khối nữ Cảnh sát giao thông chia sẻ: “Khoảnh khắc được sải bước trên Quảng trường Ba Đình mang đến cho em cảm giác thật trọn vẹn và đầy tự hào. Em vô cùng biết ơn tình cảm của người dân đã đứng kín dọc các tuyến phố để cổ vũ, tiếp thêm động lực cho chúng em” (Ảnh: Thành Đông).

“Được sải bước trong đội hình diễu binh giữa hàng trăm nghìn người dân đứng hai bên đường, tôi thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Đây là kỷ niệm đặc biệt mà chắc chắn cả đời em không thể quên. Với tôi, tham gia diễu binh không chỉ là niềm tự hào mà còn là một trải nghiệm hiếm có, khiến tôi thêm gắn bó và yêu màu áo lính hơn bao giờ hết”, chiến sĩ Chu Minh Hiếu, thuộc khối nam Cảnh sát đặc nhiệm, chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).

Các chiến sĩ tham gia diễu binh vẫy chào người dân trước khi về đơn vị (Ảnh: Thành Đông).

Trên xe khối nam chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy dính nhiều banner nhỏ trên kính cửa xe với những lời chúc, lời gửi gắm vô cùng thân thương cho người ở lại (Ảnh: Thành Đông).

Nụ cười rạng rỡ với những cái vẫy tay chào, rợp cờ Tổ quốc trên tay của các chiến sĩ trẻ (Ảnh: Thành Đông).