Món quà đặc biệt tặng đoàn quân nhân Lào tham gia A80

Sáng 4/9, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức Lễ tiễn lực lượng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào.

Đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Quân đội nhân dân Lào khi đã tham gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh (A80) tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Tú Tài khẳng định đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, gắn bó giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào.

Hôm 2/9, đoàn 120 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã tham gia đội hình diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, lực lượng quân đội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng của Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Lào cử đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam. Trước đó, họ đã tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh lần này, cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào đã xuất quân về nước. Họ di chuyển từ Hà Nội và được Đoàn lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đón tiếp. Từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào sẽ tiếp tục hành trình khoảng 365km để về thủ đô Viêng Chăn.

"Trên danh nghĩa cá nhân, tôi rất vinh dự, tự hào khi được góp mặt tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhiệm vụ của cấp trên giao phó, chúng tôi đã nỗ lực khắc phục những khó khăn để hoàn thành. Thời gian qua, đoàn được đón tiếp, hỗ trợ nhiệt tình và cảm nhận được tình cảm nồng hậu, yêu mến của người dân Việt Nam dành cho chúng tôi", chiến sĩ Phouttavong (bên trái) chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới của hai nước.

Không chỉ trở về với niềm hân hoan, các cán bộ, chiến sĩ nước bạn Lào mang theo những món quà đặc biệt, đó là lá Quốc kỳ Việt Nam do người dân tặng.

Họ cũng được gửi tặng hiện vật lưu niệm là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào diễu binh qua Quảng trường Ba Đình.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào chia sẻ rằng sau nhiệm vụ A80, họ đã có những trải nghiệm quý giá về tinh thần kỷ luật, đoàn kết và sự mến khách của người dân Việt Nam.