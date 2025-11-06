Ngắm các tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" báo Dân trí

Giải Nhất được trao cho tác phẩm Bay dưới cờ Tổ quốc của tác giả Lê Đức Kim, sáng tác trong một buổi không quân Việt Nam diễn tập trên Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho đại lễ A80.

Giải Nhì thuộc về tác phẩm Em bé "Quốc Khánh" của phóng viên ảnh Nông Việt Linh đến từ Hà Nội.

Tác phẩm Vươn khơi bám biển của tác giả Nguyễn Thanh Nhân nhận giải Nhì đồng hạng.

Giải Ba được trao cho 3 tác phẩm. Trong ảnh là tác phẩm Giữ mãi trong tim lá cờ và hình bóng Người của tác giả Trần Như Quỳnh.

Tác phẩm Lối về của tác giả Chu Văn Minh nhận giải Ba đồng hạng.

Phóng viên ảnh Phạm Ngọc Thành đến từ Hà Nội nhận giải Ba với tác phẩm Bay giữa trời độc lập.

Tác phẩm giải Ba Chung một nhịp chèo của tác giả Nguyễn Văn Hải là một trong 5 tác phẩm nhận đồng giải Khuyến khích.

Tác phẩm Dưới bóng Quốc kỳ của phóng viên ảnh Võ Hoàng Triều đến từ TPHCM nhận giải Khuyến khích.

Tác giả Nguyễn Tấn Nghĩa với tác phẩm Tự hào Việt Nam được dàn dựng tỉ mỉ, thể hiện kỹ thuật chụp công phu, giành giải Khuyến khích.

Tác phẩm Đêm Hà Nội của tác giả Nguyễn Tiến Dũng đạt giải Khuyến khích.

Giải Khuyến khích cuối cùng được trao cho tác phẩm Mắt thần giữ đảo của tác giả Lê Anh Thi.