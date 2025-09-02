Hà Nội đón lượng khách đông kỷ lục, doanh thu nghìn tỷ đồng dịp 2/9

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, tăng gấp ba so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng tại thành phố trung bình đạt 83%. Trong đó khách quốc tế trên 80.000 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Một số điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội như vườn thú Hà Nội đón khoảng 33.000 lượt khách; di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 18.000 lượt khách, di tích nhà tù Hỏa Lò đón 26.420 lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón 5.670 lượt khách, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón khoảng 33.000 lượt.

Hà Nội là tỉnh có tổng doanh thu du lịch cao nhất cả nước dịp này (Ảnh: Đỗ Quân).

Do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, du lịch của người dân tăng cao.

Kỳ nghỉ năm nay cũng là dịp lễ đặc biệt của toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nên có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, kích cầu du lịch với nhiều sản phẩm đa dạng hấp dẫn.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 2/9 nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước. Nhờ đó, Hà Nội thu hút một lượng khách rất lớn trong dịp này.

Lượng khách tới Hà Nội tăng đột biến giúp công suất hoạt động của các cơ sở lưu trú tăng cao.

Khối khách sạn 3-5 sao công suất sử dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% vào ngày 1/9 như Novotel Thái Hà, Novotel Suites, Lacasa Hà Nội, Bảo Sơn, Grand Mercue...

Công suất phòng trung bình khối khách sạn, căn hộ du lịch ước đạt 83%, tăng gần 23 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Về công tác an ninh, an toàn và vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Du lịch đánh giá các đơn vị kinh doanh dịch vụ "đạt tiêu chuẩn".

Doanh thu du lịch dịp 2/9 của TPHCM đứng thứ 2 cả nước (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đứng vị trí thứ 2 là TPHCM với doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tới TPHCM dịp này đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 1,5 lần so với con số 980.000 lượt của năm 2024.

Đà Nẵng cũng nằm trong danh sách "doanh thu trên 1.000 tỷ đồng" dịp nghỉ lễ năm nay. Tổng lượng khách tham quan đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với năm 2024. Tổng doanh thu du lịch dịp này là 2.200 tỷ đồng, tăng 28% so với năm ngoái.

Trong khi đó, Quảng Ninh ước đón lượt khách bằng 75% so với năm trước. Tổng doanh thu đạt 932 tỷ đồng, bằng 90% năm ngoái. Khách tập trung tới các điểm đến như vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, chùa Cái Bầu và khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng.

Một trong những điểm sáng vào kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay của tỉnh Quảng Ninh là việc đón 4 khách Mỹ thuộc nhóm siêu giàu, trong đó có vị khách là tỷ phú thế giới, đi máy bay trực thăng tới sân bay Vân Đồn và trải nghiệm hành trình đẳng cấp ở vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ninh nhận định, đây là tín hiệu vui của địa phương trong kế hoạch khai thác thị trường khách du lịch có khả năng chi tiêu cao.

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) khá thưa thớt dịp nghỉ lễ năm nay (Ảnh: Thanh Tùng).

Là một trong những địa phương thường xuyên đứng đầu về tổng doanh thu các dịp lễ Tết, tuy nhiên lượng khách tới Thanh Hóa dịp 2/9 năm nay giảm mạnh do ảnh hưởng bởi mưa bão.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, lượng khách tới tỉnh đợt này giảm gần 84% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu giảm 83%. Công suất sử dụng buồng phòng dịp này đạt 10%.