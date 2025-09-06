Những điều đặc biệt và những con số bất ngờ trong Lễ diễu binh dịp 2/9

Những thông tin này được Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9, khi trả lời câu hỏi về ý nghĩa lịch sử của Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Theo ông, những ngày này, có lẽ người dân vẫn còn sống trong những âm hưởng đẹp của cuộc diễu binh, diễu hành dịp 2/9.

Nhân dân đã làm nên những điều đặc biệt

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh kết quả rất tốt đẹp của cuộc diễu binh, diễu hành vừa qua là công sức của rất nhiều lực lượng, bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cũng như của tất cả nhân dân.

Ông Bình cũng khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo rất sát sao với nhiều chi tiết quan trọng. Bên cạnh đó còn có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 mà Trưởng Ban Chỉ đạo là Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: Quang Phúc).

“Trên mạng xã hội có câu tếu nhưng rất hay, là Đảng, Nhà nước rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành, vậy khối 80 ở đâu? Đó chính là khối nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng và những điều đặc biệt của toàn bộ sự kiện này”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, thế giới rất quan tâm đến hoạt động vừa qua của Việt Nam. Bởi lẽ cuộc diễu binh, diễu hành không chỉ nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, mà còn cho thấy hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh các khối diễu binh đi trong vòng tay nhân dân.

Điều khiến thế giới ngạc nhiên, theo Thứ trưởng, còn là việc nhân dân đổ ra đường rất đông chờ xem diễu binh và chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Đây là điều khó ở nơi nào có được.

“Ý nghĩa những ngày này nằm ở vai trò đặc biệt của nhân dân, được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Bài diễn văn của Tổng Bí thư dài khoảng 1.480 từ, trong đó 17 lần nhắc đến nhân dân, 13 lần nhắc đến dân tộc, 10 lần nói đến độc lập, 9 lần nhắc đến Tổ quốc”, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình khái quát.

Ông cũng nhắc lại câu nói trong bài diễn văn của Tổng Bí thư, đó là “sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân, vì nhân dân”.

Hình ảnh đông đảo nhân dân chờ đón xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: Thành Đông).

Cùng với lễ diễu binh, diễu hành, còn có Triển lãm hành trình 80 năm độc lập, tự do của đất nước với số lượt khách đến tham quan đạt 5 triệu, cùng nhiều chương trình của các cơ quan, đơn vị khác.

Tất cả những sự kiện này, theo ông Bình, là những âm hưởng của lòng yêu nước.

Ý nghĩa lịch sử Lễ diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Nhiều ý nghĩa quan trọng của sự kiện cũng được Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ.

Ý nghĩa đầu tiên là khẳng định con đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ mà nhân dân ta đi là con đường đúng đắn. Chúng ta đi qua các cuộc kháng chiến để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng được cơ đồ, đất nước Việt Nam hòa bình như ngày nay.

Ý nghĩa thứ hai là niềm tin vào sức mạnh của dân tộc, bao gồm cả sức mạnh cứng, sức mạnh mềm và sức mạnh nội sinh.

Ý nghĩa thứ ba là sự tri ân đối với tiền nhân, các bậc tiên tổ, những người đã hy sinh xương máu trong chặng đường 80 năm qua, những người hy sinh tuổi thanh xuân và mồ hôi nước mắt để xây dựng đất nước như ngày nay.

Các khối diễu binh đi trong vòng tay nhân dân (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Mọi người nói Tết Độc lập này đặc biệt vì có combo ra đường xem diễu binh, đi xem triển lãm và ông xếp hàng vào rạp xem phim Mưa đỏ. Đó là sự tri ân, là lòng yêu nước, là điều khiến chúng ta tự hào”, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Sự tự hào ấy, theo ông, còn đến từ việc Nhà nước tặng quà Quốc khánh cho toàn dân. Thậm chí có người còn chia sẻ “Tôi sống đủ lâu để chứng kiến đất nước 100 triệu dân mà Nhà nước tặng quà cho mọi người”. Với việc ứng dụng chuyển đổi số, việc nhận quà cũng được triển khai rất tốt.

Qua tất cả những việc đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa nhấn mạnh về khát vọng vươn mình, khát vọng phát triển đất nước, như Tổng Bí thư nói trong bài diễn văn “Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân”.

Từ góc độ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết Bộ đã tham gia Lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 với việc chỉ huy 4.600 người xếp trên khán đài, 1.600 người tham gia vào khối hồng kỳ, 160 nghệ sĩ tham gia khối diễu hành, 80 ca sĩ đến từ 3 miền bắc - trung - nam và 2.000 diễn viên quần chúng.

Các khối diễu binh, diễu hành không chỉ thể hiện sức mạnh của các lực lượng, mà còn cho thấy tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

Cảm ơn sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí vào việc đưa tin sự kiện trọng đại của đất nước, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nêu thống kê có hơn 15.800 tin bài về sự kiện, đặc biệt tạo lên làn sóng đẹp với những chia sẻ có ý nghĩa “Tự hào Việt Nam”, “Rạng rỡ Việt Nam”…

Đặc biệt, ông cho biết có gần 600.000 video clip ngắn được chia sẻ với 20 triệu lượt thích, 2 triệu lượt chia sẻ và 1 tỷ lượt xem.

“Chưa bao giờ hình ảnh đất nước Việt Nam được chia sẻ, lan tỏa đẹp như vậy”, ông Bình nhấn mạnh.