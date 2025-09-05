Tiễn đoàn quân đội 4 nước sau Lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Chiều 5/9, đại diện Bộ Quốc phòng đã tiễn đoàn lực lượng vũ trang Nga, gồm 33 người tham gia Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Đây là đoàn cuối cùng trong số 4 đoàn quân đội nước ngoài gồm Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga rời Việt Nam sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng hoa Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, Khối trưởng đoàn lực lượng vũ trang Nga (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Trước đó, Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 quân nhân, đến Việt Nam ngày 15/8. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn rời Việt Nam trở về nước ngày 3/9.

Đoàn Quân đội nhân dân Lào gồm 120 người tới Việt Nam ngày 16/8 và trở về nước ngày 4/9.

Đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm 120 người đến Việt Nam ngày 29/8 và về nước ngày 4/9.

Trước đó, ngay khi tới Hà Nội, đoàn quân đội các nước đã nêu cao ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt qua những khó khăn về thời tiết, sức ép về thời gian, sự thay đổi về múi giờ, điều kiện sinh hoạt để nhanh chóng triển khai luyện tập, tham gia hợp luyện, tổng duyệt trong đội hình các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam.

Hình ảnh các quân nhân nước ngoài trong các buổi tập luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để lại những ấn tượng sâu sắc về sức mạnh, kỷ luật cũng như tính chuyên nghiệp và chính quy của quân đội các nước.

Các đoàn quân nhân nước ngoài, cùng với gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an và hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2/9.

Đại lễ Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể và thành công rực rỡ, trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc. Sự kiện này đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và vun đắp tinh thần yêu nước nồng nàn trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và người dân cả nước.

Đại lễ cũng góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sâu sắc đến bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị.