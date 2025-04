"Biển người" đổ về Đền Hùng, chen chân lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương

Trưa 6/4 (trước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương một ngày), hàng vạn du khách thập phương đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) dâng hương, vui chơi, vãn cảnh.

Đường dẫn từ Quảng trường Đền Hùng tới chân núi Nghĩa Lĩnh đông kín người dân và du khách.

Tại chân núi Nghĩa Lĩnh, lực lượng chức năng lập rào chắn, phân luồng cho người dân di chuyển đến các khu vực đền, chùa, di tích,...

Do du khách đổ dồn về chân núi Nghĩa Lĩnh quá đông, lực lượng chức năng phải phân luồng, chia ra từng đoàn nhỏ để người dân lần lượt lên núi, hạn chế ùn tắc.

Nhiều người mang theo lỉnh kỉnh đồ lễ, đồ ăn, thú cưng... hòa mình trong dòng người lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương.

Nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi vì phải theo chân gia đình chen lấn trong đám đông.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân, ưu tiên đưa các em nhỏ ra khỏi khu vực chen lấn đông đúc.

Đoạn đường dài khoảng 300m lên núi Nghĩa Lĩnh gần như không còn chỗ trống, người dân chen chân, nhích từng chút một để chờ lên viếng ở đền Thượng, đền Hạ.

Nhiều người lớn, trẻ nhỏ tìm cách đi tắt qua đường mòn dọc sườn núi để thoát khỏi khu vực ùn tắc.

Bà Lê Thị Nại (tỉnh Hòa Bình) cùng gia đình di chuyển bằng xe khách từ 4h sáng về Đền Hùng, tuy nhiên lượng người lên núi quá đông, gia đình bà đứng chờ tạm ở chân núi Nghĩa Lĩnh.

"Lần đầu tiên tôi đi thăm Đền Hùng, dậy từ sớm để chuẩn bị, mang theo cả áo quần, đồ ăn nước uống từ nhà đi vì sợ lên đây đông đúc, không mua được. Đông quá, không biết có lên đến đền để dâng hương không", bà Nại nói.

Nhiều người không thể chen chân lên các khu đền Thượng, Trung, Hạ, đành thắp hương, dâng lễ ở khu vực chân núi.

Lê Thanh Lâm (áo xanh, đến từ Ba Vì) sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển lên khu vực núi Nghĩa Lĩnh, nhưng không thể đi tiếp vì đường đã tắc hoàn toàn.

"Em với bạn đi từ Ba Vì lên Việt Trì dâng hương trên Đền Hùng. Sáng nay lên núi hơn một tiếng đồng hồ mà chỉ tiến được 200m, đến gần đền Thượng thì tắc không đi được nữa nên đành quay lại. Hy vọng chiều sẽ vắng người hơn, bọn em sẽ thử lên tiếp", Thanh Lâm cho hay.

Phía dưới chân núi, hàng nghìn người dân trải bạt, chiếu... để ăn uống, nghỉ ngơi sau khi dâng hương, vãn cảnh.

Ghi nhận khu vực các ngả đường như Lạc Hồng, Lữ Gia..., giao thông nhiều điểm tắc dài do lượng phương tiện tăng đột biến. Lòng đường Lữ Gia (đoạn vào cổng phụ Đền Hùng) bị chiếm dụng trở thành bãi trông giữ ô tô tự phát.

Trên đường Lạc Hồng (đoạn gần về cổng chính Đền Hùng), dòng phương tiện cũng ùn tắc dài, lực lượng chức năng phải tăng cường xuống đường phân luồng, điều tiết giao thông.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án, huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ an toàn cho các sự kiện và du khách đến tham quan.

Ngoài ra, đơn vị triển khai thêm lực lượng lập 200 chốt trên các tuyến đường, khu vực trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa bàn lân cận như TP Việt Trì, huyện Phù Ninh, Lâm Thao.