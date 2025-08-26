Bão Kajiki quét qua Nghệ An, đường phố tan hoang và xơ xác

23h ngày 25/8 - hơn 2 tiếng sau khi bão Kajiki quần thảo trên đất liền tỉnh Nghệ An, nhiều khu vực bị bão đánh tan, trở nên xơ xác, hoang tàn.

Đường phố Nghệ An tan hoang sau bão Kajiki đổ bộ (Video: Cao Bách).

Một tấm tôn lớn bị gió bão xé rách và thổi bay ra giữa đường, chắn ngang tuyến đường vốn rất đông người lưu thông qua lại.

Khi gió đã giảm và mưa bớt nặng hạt, một số người dân bắt đầu ra đường.

Không chỉ có cây xanh, nhiều cột điện tưởng chừng kiên cố và cứng cáp cũng không chống chịu nổi sức gió của Kajiki. Dù được dự báo đã giảm 3 cấp so với ban đầu, cơn cuồng phong Kajiki vẫn để lại hậu quả nặng nề.

Hộp kỹ thuật điện vốn được khóa chắc chắn, kiên cố cũng bị gió bão xé tung cửa.

Trên địa bàn phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), hàng loạt tấm tôn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng và cả mái nhà dân, bị gió cuốn bay và vò nát.

Nhiều cây to cũng bật gốc, chắn ngang đường đi. Không ít tuyến phố trên địa bàn phường Trường Vinh tê liệt vì cây chặn hoàn toàn phần đường dành cho xe lưu thông.

Nhiều trạm ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8-10, giật 12-15, nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.

Cây to bị gió bão quật đổ chắn gần hết phần đường. Theo chỉ đạo của nhà chức trách, những cây lớn đổ chắn ngang đường sẽ sớm được nhân viên công ty cây xanh "giải cứu".

Chỉ trong ít giờ, Nghệ An như thay tấm áo khác khi khung cảnh bình yên hàng ngày không còn, chỉ nghe tiếng mưa rơi kèm gió rít, cộng thêm tiếng mai tôn va vào nhau loảng xoảng hay tiếng cành cây gãy đổ liên hồi.

Nhân viên công ty cây xanh trên địa bàn ngay lập tức có mặt khi bão Kajiki giảm độ tàn phá. Những nhân viên này, theo chỉ đạo, sẽ trắng đêm đi khắp các tuyến phố để cưa những cây đã gãy đổ, giải phóng đường giao thông cho người dân đi lại.

Kajiki được nhận định là cơn bão có tính chất đặc biệt phức tạp, di chuyển chậm, thời gian tác động ở đất liền khá lâu. Vì vậy, các địa phương chịu ảnh hưởng của bão được yêu cầu duy trì chế độ kiểm soát an toàn cho người dân, ít nhất đến 5-6 giờ sáng 26/8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 26/8, bão Kajiki (bão số 5) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.