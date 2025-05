76 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về trong lòng đất Mẹ

Sáng 20/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Quân khu 4 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào qua các cuộc kháng chiến.

Mùa khô năm 2024-2025, Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 76 hài cốt liệt sỹ. Đây là những liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu và hi sinh trong sự nghiệp chiến đấu chống kẻ thù chung của hai nước, thuộc 3 tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xay Sổm Bun (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bua Phăn-In Tha Păn Nha, Phó Bí thư Tỉnh ủy Xay Sổm Bun cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã sát cánh với Đảng nhân dân cách mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào đánh đuổi kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc.

Với tinh thần đoàn kết, quả cảm, mưu trí, các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cùng Bộ đội Pa-thét Lào và nhân dân Lào đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng 2 nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của 2 dân tộc Việt Nam - Lào.

Hơn 40 năm qua, Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư­ lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.740 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào.

1.680 hài cốt đã xác định được danh tính, quê quán, trong đó 937 hài cốt liệt sỹ được bàn giao để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương.

Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An di quan hài cốt liệt sỹ đến khu vực an táng.

Thực hiện nghi thức thu Quốc kỳ phủ trên hài cốt các liệt sỹ trước khi đưa các anh trở về với Tổ quốc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện nghi thức rải hoa xuống các phần mộ liệt sỹ.

Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động khi đọc điếu văn: "Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về đất Mẹ giữa những ngày tháng 5 lịch sử. Đón hài cốt và hương hồn các anh về nước trong khúc khải hoàn ca, thực hiện được lời hứa đưa được các anh về với đất Mẹ, với Tổ quốc thân yêu, gia đình, bạn bè và làng xóm...".

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và người dân thắp hương tri ân các liệt sỹ.

Tiễn các anh về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ, Tổ quốc thân yêu.