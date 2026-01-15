Vun đắp và gieo những hạt mầm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

"Hành trình hữu nghị Việt - Trung" diễn ra cuối tháng 12/2025, gồm các phóng viên, nhà báo, học giả đến từ 11 cơ quan báo chí, truyền thông hàng đầu Việt Nam.

Trong khuôn khổ hành trình, các thành viên trong đoàn đã thăm những di tích lịch sử gắn bó với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc lão thành cách mạng Việt Nam ở Trung Quốc. Đồng thời, chứng kiến những bước phát triển của Trung Quốc và tham quan các công ty đổi mới sáng tạo hàng đầu ở Thâm Quyến, Đông Hoản, Quảng Châu...

"Hành trình hữu nghị Việt - Trung" là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950-18/1/2025).

Lan tỏa sự hiểu biết và tin cậy giữa hai nước

Trong khuôn khổ hành trình, các phóng viên và học giả của Việt Nam và Trung Quốc đã tham gia chương trình giao lưu "Hành trình hữu nghị Việt - Trung” do Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông chủ trì, phối hợp cùng Đại học Trung Sơn tổ chức tại TP Quảng Châu, Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng cho biết năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi vừa tròn 75 năm quan hệ ngoại giao, vừa là năm giao lưu nhân văn Việt - Trung.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng (Ảnh: Việt Linh).

Theo ông Dũng, việc đông đảo học giả và phóng viên các cơ quan báo chí Việt Nam tham gia "Hành trình hữu nghị Việt - Trung" cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của giới trí thức, truyền thông trong việc tiếp nối, làm dày thêm nền tảng xã hội của quan hệ song phương.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu kỳ vọng những trải nghiệm thực tế trong chuyến đi sẽ giúp các phóng viên hai nước có thêm tư liệu và cảm hứng. Qua đó, họ có thể kể những câu chuyện sinh động, chân thực về tình hữu nghị truyền thống, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn trong quan hệ Việt - Trung.

"Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới, chia sẻ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và mối gắn bó kéo dài hàng nghìn năm. Thực tế lịch sử cho thấy, sự đồng thuận và tin cậy giữa nhân dân hai nước luôn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác phát triển sâu sắc và thực chất hơn", ông Dũng nhấn mạnh.

Từ góc nhìn đó, “Hành trình hữu nghị Việt - Trung” được kỳ vọng không dừng lại ở những cuộc gặp mang tính nghi thức, mà mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm để các phóng viên, học giả đóng vai trò cầu nối, lan tỏa sự hiểu biết và tin cậy giữa hai bên thông qua các sản phẩm báo chí, nghiên cứu và truyền thông.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn phóng viên hai nước đã đến thăm nhiều di tích lịch sử gắn với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng, những câu chuyện về giai đoạn "kề vai sát cánh" trong đấu tranh giải phóng dân tộc được kể lại ngay tại những địa điểm cụ thể, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa lịch sử và hiện tại.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu nhấn mạnh ở chiều ngược lại, các phóng viên Việt Nam chia sẻ với bạn bè Trung Quốc về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong giai đoạn đổi mới, với khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm và những chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của đất nước.

Bốn chữ "đồng"

Tại buổi giao lưu, TS. Trương Thị Bích Hạnh, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhấn mạnh một số ý trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, thời điểm cả Việt Nam và Trung Quốc cùng đối mặt những thách thức lớn trong lịch sử.

TS. Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại buổi giao lưu (Ảnh: Việt Linh).

Bà Hạnh phân tích 3 điểm tương đồng được các nhà yêu nước Việt Nam sớm nhận ra đó là "đồng văn, đồng chủng và đồng bệnh" - cùng chung nguy cơ mất nước và lạc hậu.

Từ bối cảnh đó, ba thế hệ người Việt đã sang Trung Quốc tìm con đường cứu nước, từ các lãnh tụ phong trào Cần Vương, Phan Bội Châu đến thế hệ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Ở chiều ngược lại, những nhà cách mạng Trung Quốc như Tôn Trung Sơn cũng từng hoạt động tại Việt Nam, để lại dấu ấn không chỉ ở di tích vật chất mà còn ở tư tưởng, đặc biệt là chủ nghĩa Tam dân.

Theo TS Hạnh, những di sản lịch sử ấy chính là nền tảng để giao lưu nhân văn hai nước tiếp tục phát triển, từ ba chữ đồng là "đồng văn, đồng chủng, đồng bệnh" đến "đồng hành" trong bối cảnh hiện nay, hướng tới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai.

Tại buổi giao lưu, đại diện đoàn phóng viên Việt Nam, nhà báo Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), cho biết "Hành trình hữu nghị Việt - Trung" mang lại những trải nghiệm thực tế sâu sắc tại nhiều địa phương như Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bằng Tường, Long Châu, Nam Ninh, Đông Hoản, Thâm Quyến và Quảng Châu.

Nhà báo Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ tại buổi giao lưu (Ảnh: Việt Linh).

Ông Đảm nhấn mạnh mỗi điểm đến không chỉ là một địa danh, mà còn gợi mở những câu chuyện về lịch sử, quá trình phát triển và tầm nhìn tương lai của Trung Quốc.

Cùng với đó, các chuyến thăm, làm việc với cơ quan báo chí - truyền hình tại Quảng Tây và Quảng Đông cũng giúp phóng viên Việt Nam có thêm góc nhìn về chuyển đổi số, sản xuất nội dung và truyền thông đối ngoại.

"Thành công của hành trình gắn liền với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ và sự đón tiếp chu đáo từ phía Trung Quốc. Từ nội dung chương trình, lịch trình làm việc đến công tác hậu cần, thông tin và bảo đảm an ninh đều được triển khai bài bản, chuyên nghiệp", ông Đảm nói.

Đoàn báo chí Việt Nam đánh giá cao vai trò kết nối, điều phối của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây, Quảng Đông, cùng sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan liên quan hai nước.

Từ những trải nghiệm thực tiễn, đại diện đoàn bày tỏ kỳ vọng hợp tác báo chí - truyền thông Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục được thúc đẩy thông qua trao đổi phóng viên, đồng sản xuất nội dung và chia sẻ kinh nghiệm. Việc mở rộng các hoạt động giao lưu học thuật, sinh viên, nhà báo trẻ, cũng như duy trì những hành trình giao lưu thực tế được xem là nền tảng để làm sâu sắc hơn giao lưu nhân văn giữa hai quốc gia.

Các sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Trung Sơn tham gia buổi giao lưu (Ảnh: Việt Linh).

Giao lưu nhân văn là con đường căn bản để tăng cường lòng tin và tạo dựng đồng thuận

Tại buổi giao lưu, bà Hoàng Diễm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Trung Sơn, cho biết hơn một thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sắp xếp cho 8 thiếu niên Việt Nam sang học tập tại trường trung học và tiểu học thuộc Đại học Quảng Đông, tiền thân của Đại học Trung Sơn ngày nay.

Câu chuyện ấy được xem là những "hạt mầm hữu nghị" đầu tiên, vẫn được hai bên trân trọng gìn giữ.

Bà Hoàng Diễm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Trung Sơn phát biểu tại buổi giao lưu (Ảnh: Việt Linh).

Từ những năm 1950, Đại học Trung Sơn đã bắt đầu tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam, đào tạo cho Việt Nam nhiều thế hệ nhân tài ưu tú, thông thạo ngôn ngữ hai nước, am hiểu sâu sắc văn hóa lẫn nhau.

Bà Hoàng Diễm khẳng định giao lưu nhân văn là con đường căn bản để tăng cường lòng tin và tạo dựng đồng thuận.

Trong thời gian tới, Đại học Trung Sơn sẵn sàng tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam, đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông chủ lực trong nước và các trường đại học bạn, cùng nhau mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực như nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân lực liên kết và giao lưu thanh niên, theo bà Hoàng Diễm.

“Quý vị có mặt hôm nay chính là những người chứng kiến, người kể chuyện và người thúc đẩy tình hữu nghị Trung - Việt. Quý vị dùng ống kính để ghi lại sự chân thực, dùng ngòi bút để truyền tải chân tình, dùng tư duy để khơi dậy những tia lửa sáng tạo. Những nỗ lực ấy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước”, bà Hoàng Diễm nói.

Từng là một trong những sinh viên đầu tiên của Đại học Bắc Kinh học tiếng Việt năm 1962, ông Phòng Vĩnh Phu, nghiên cứu viên cao cấp, Trung tâm Đông Nam Á, Đại học Trung Sơn, chia sẻ bằng tiếng Việt với nhiều tình cảm đặc biệt với đất nước Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng.

Các thành viên trong đoàn "Hành trình hữu nghị Việt - Trung" tham quan di tích lịch sử gắn với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc (Ảnh: Việt Linh).

Ông Phu cho biết hàng ngày luôn dành hơn 1 giờ đồng hồ để đọc thời sự Việt Nam, đồng thời bày tỏ ấn tượng với những bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam.

“Năm 1994 khi tôi đến thăm Việt Nam lần đầu còn khó khăn, chưa phát triển, nhưng đến nay Việt Nam đã phát triển nhanh. Tôi rất khâm phục tinh thần đổi mới phát triển của Việt Nam”, ông Phu nói.

Tại buổi giao lưu, ông Lâm Khánh Kiên, Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông, nhận định "Hành trình hữu nghị Việt - Trung" không chỉ là sự chia sẻ quãng đường, mà là quá trình "gieo hạt".

"Những thước phim, con chữ và sản phẩm truyền thông được tạo ra từ chuyến đi sẽ là yếu tố nuôi dưỡng, làm dày thêm cây cầu hữu nghị giữa hai quốc gia", ông nói.