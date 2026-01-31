Khách sạn cao nhất thế giới, có 1.000 phòng, khách ngủ "chạm mây"

Khách sạn cao nhất thế giới tại Dubai (Video: The First Group).

Tọa lạc tại khu Dubai Marina (Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Ciel Dubai Marina nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới du lịch và kiến trúc khi vượt qua kỷ lục của Gevora để trở thành khách sạn cao nhất hành tinh.

Với độ cao 377m, Ciel Dubai Marina hiện được ghi nhận là khách sạn cao nhất thế giới. Đây là công trình được xây dựng hoàn toàn để phục vụ chức năng khách sạn, với toàn bộ 82 tầng dành cho lưu trú và các tiện ích nghỉ dưỡng, không tích hợp căn hộ hay văn phòng thương mại.

Công trình này sở hữu tổng cộng 1.004 phòng lưu trú cùng 147 phòng hạng sang (suite), tất cả đều được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp.

Theo Euro News, mỗi phòng được thiết kế với cửa kính toàn bộ, mang lại trải nghiệm hướng tầm nhìn không giới hạn ra toàn cảnh thành phố và biển.

Tại nhiều phòng ở tầng cao, tầm nhìn qua hệ cửa kính lớn mang lại cảm giác du khách như đang chạm mây, khi thành phố và mặt biển Dubai thu nhỏ dưới tầm mắt.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kỷ lục chiều cao, Ciel Dubai Marina còn chinh phục du khách bằng hệ thống tiện nghi cao cấp và những trải nghiệm được thiết kế dành riêng cho không gian trên cao.

Điểm nhấn nổi bật là Tattu Sky Pool - một trong những hồ bơi vô cực cao nhất thế giới - nằm ở tầng 76, nơi du khách có thể bơi lội và thư giãn giữa khung cảnh được ví như “trên mây”.

Tattu Sky Lounge & Terrace trên tầng 81 mang đến không gian lounge (sảnh chờ) và quầy bar (quầy rượu) sang trọng với tầm nhìn 360 độ bao quát toàn bộ thành phố Dubai.

Khách sạn còn sở hữu hệ thống 8 nhà hàng và quầy ẩm thực, phục vụ đa dạng các phong cách từ ẩm thực châu Á hiện đại, Địa Trung Hải đến những món ăn quốc tế.

Bên cạnh đó, trung tâm thể dục mở cửa 24/7 với tầm nhìn toàn cảnh thành phố cùng khu spa dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026 cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Đối với các gia đình, khách sạn bố trí khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, khu vui chơi nước và nhiều không gian sinh hoạt chung sáng tạo.

Ngoài ra, những du khách lưu trú tại các phòng hạng Executive còn được hưởng quyền truy cập khu lounge (sảnh chờ) cao cấp, với dịch vụ cá nhân hóa xuyên suốt từ bữa sáng đến tối, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Theo India Times, phòng tiêu chuẩn (deluxe) thường khởi điểm ở mức khoảng 800-1.200 AED/đêm (khoảng 5,5-8,5 triệu đồng), tùy thời điểm đặt phòng và mùa cao điểm du lịch.

Các phòng hạng sang và suite với tầm nhìn đặc biệt hoặc quyền truy cập khu lounge cao cấp có giá từ khoảng 2.000 AED (khoảng 14 triệu đồng) trở lên và những suite rộng nhất có thể lên tới trên 4.400 AED (khoảng 31 triệu đồng) mỗi đêm tùy loại phòng và ưu đãi đi kèm.

Dù mức giá này cao hơn nhiều so với mặt bằng trung bình tại Dubai, dịch vụ và trải nghiệm tại Ciel Dubai Marina được nhiều du khách đánh giá là “đáng giá với tầm nhìn và chất lượng nghỉ dưỡng đỉnh cao”.

Trên các trang đánh giá, khách sạn đang giữ điểm khoảng 4.6/5, trong đó nhiều du khách ca ngợi tầm nhìn ngoạn mục từ phòng nghỉ, sự tận tâm trong dịch vụ và không gian thiết kế hiện đại.

Nhiều bình luận của khách quốc tế nhấn mạnh rằng cảnh hoàng hôn từ hồ bơi vô cực trên tầng 76 và đài quan sát trên cao là “những khoảnh khắc khó quên nhất” trong chuyến đi Dubai của họ.

Times Of India dẫn lời giới phân tích nhận định, công trình này được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng du lịch của UAE khi thành phố chuẩn bị đón hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển các dịch vụ xa xỉ đa dạng trong khu vực.

Ảnh: The First Group, IHG