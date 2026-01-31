Phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước sức tấn công mãnh liệt của quân đội Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Bàn cờ chính trị thế giới xoay vần

Kênh Military Summary đưa tin, một cuộc chơi chính trị lớn đã bắt đầu xung quanh các cuộc đàm phán tại UAE và khả năng Nga tiếp tục tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã nhất trí với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để đảm bảo Moscow tạm dừng tập kích đường không vào các cơ sở năng lượng Ukraine trong 1 tuần.

Điện Kremlin sau đó xác nhận ông Putin đã đồng ý với đề xuất của người đứng đầu Nhà Trắng. Đồng thời, Moscow đã đặt ra thời hạn chót cho Kiev đến ngày 1/2 để đưa ra quyết định về vấn đề chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Theo đó, hoặc Ukraine chấp nhận các yêu cầu của Nga, hoặc sẽ có một cuộc tập kích tên lửa và UAV mạnh mẽ, quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Quân đội Nga đẩy mạnh tấn công trên hầu khắp chiến tuyến, lực lượng Ukraine chống trả quyết liệt nhằm làm chậm bước tiến của đối phương (Ảnh: Military Summary).

Trên thực địa, tại tỉnh Zaporizhia, quân đội Nga (RFAF) đang tiến sâu hơn. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã chiếm được một ngôi làng ở phía đông bắc Primorskoye. Đồng thời, Ternovate, ngôi làng khác lớn hơn, cũng đã được họ kiểm soát hoàn toàn, với xác nhận trực quan.

Tại phía nam Konstantinovka, lực lượng Moscow cũng được cho là đánh bật đối phương khỏi làng Berestok, nằm ngay gần thành phố.

Quân đội Nga siết chặt gọng kìm ở Zaporizhia, áp sát thành phố Orekhov từ cả 2 phía đông - tây (Ảnh: MIlitary Summary).

Dấu hiệu đàm phán hòa bình bị trì hoãn

Ngày 30/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Điện Kremlin về việc tổ chức đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Kyiv Independent đưa tin

"Tôi hoàn toàn có thể mời ông ấy đến Kiev, cứ để ông ấy đến. Tôi công khai mời ông ấy, nếu ông ấy dám", ông Zelensky nói với các nhà báo, ám chỉ rằng ông Putin đang cố gắng tránh các cuộc đàm phán trực tiếp.

Những bình luận này được đưa ra sau tuyên bố của cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov rằng Moscow sẵn sàng đảm bảo an ninh và điều kiện làm việc cho Zelensky nếu ông đến Nga để tiếp tục thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, Ukraine cho biết họ sẵn sàng cho một cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Zelensky để thảo luận về 2 vấn đề quan trọng trong tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn đầu: vấn đề lãnh thổ và tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Moscow kiểm soát.

Tổng thống Ukraine đã bác bỏ việc tổ chức đàm phán ở Nga hoặc Belarus, cho rằng Moscow là bên gây hấn trong chiến tranh, còn Minsk là đồng minh của họ.

Hai nhà lãnh đạo chưa có cuộc gặp trực tiếp nào kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu, trước đó chỉ gặp nhau trong các cuộc đàm phán theo khuôn khổ Normandy năm 2019. Năm ngoái, ông Putin bác bỏ đề xuất của ông Zelensky về việc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, thay vào đó mời Tổng thống Ukraine đến Moscow - một lời mời mà ông Zelensky đã nhanh chóng từ chối.

"Chúng tôi nghiêm túc về sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh. Bất kỳ hình thức nào cho cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo đều phù hợp", nhà lãnh đạo Zelensky nói.

Vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 23-24/1, sau đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả các cuộc thảo luận là "rất mang tính xây dựng."

Nga bất ngờ tấn công sườn bắc, đe dọa nghiêm trọng Konstantinovka

Theo trang phân tích quốc phòng Readovka, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ ở phía bắc Konstantinovka, mở đường vào thành phố.

Cụ thể, Sư đoàn Dù Cận vệ số 98 RFAF đã phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng từ làng Stupochki, đột phá vào Novodmitrivka và chiếm giữ vị trí trong thành phố.

Cú thọc sâu bất ngờ này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với đơn vị Kiev đồn trú tại Konstantinovka. Giờ đây, lực lượng Moscow có thể tiến vào thành phố từ phía bắc, đánh bọc sườn tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), vốn quay về hướng phía đông - đông nam.

Kết quả là, Bộ chỉ huy Kiev sẽ buộc phải rút quân khỏi những khu vực khác. Các đơn vị AFU từ phía nam và đông nam thành phố có thể trở thành "nguồn cung cấp" tiềm năng. Đồng thời, AFU có nguy cơ biến khu vực cung cấp này thành điểm khủng hoảng mới. Nhưng quả thực, họ không còn lựa chọn nào khác. Quân đội Ukraine sẽ phải lựa chọn hy sinh điều gì để tránh một kịch bản tồi tệ hơn.

Ở phía đông nam thành phố, RFAF cũng tăng cường áp lực lên đối phương ở phía bắc ga đường sắt Konstantinovka. Bên cạnh đó, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công một khu công nghiệp lớn từ khu dân cư Staraya Santurinovka.

Khu công nghiệp Konstantinovka chia thành phố thành 2 phần. Do đó, một cuộc đột phá vào khu vực này có thể làm gián đoạn mối liên kết giữa các đơn vị đồn trú của Ukraine đang hoạt động ở phía bắc và phía nam thành phố.

Tóm lại, dựa trên kinh nghiệm từ Chasov Yar, Krasnogorovka và các "pháo đài" khác, lực lượng Kiev đã sử dụng khu công nghiệp làm điểm phòng thủ trọng yếu.

Nhưng với sự tiến công của lính dù Nga về phía Novodmitrovka, Bộ chỉ huy Kiev buộc phải tập trung sự chú ý vào khu vực phía bắc thành phố và vùng ngoại ô để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tác chiến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 30/1. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar đưa tin, quân đội Nga tiếp tục đột phá theo hướng nam Konstantinovka. Sau khi giải tỏa cả hai bờ hồ chứa Kleban-Byk, các nhóm xung kích nhỏ của RFAF đang dần đẩy lùi vị trí của đối phương đến gần thành phố hơn, tiến về phía bắc. Họ đã có những thắng lợi cục bộ, và việc kiểm soát Berestok đã được chính thức tuyên bố.

Trên các tuyến đường tiến đến Ilyinovka, phạm vi hoạt động của các nhóm nhỏ đang mở rộng ở cả hai phía. Mục tiêu của Nga là tập trung và sau đó đánh chiếm Ilyinovka, trong khi AFU đang cố gắng giữ vững vị trí gần đường cao tốc.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm Berestok, cách Konstantinovka chưa đầy 1km. Kho chứa ngũ cốc và các trang trại đã được giải tỏa, đồng thời, binh sĩ Ukraine vẫn đang bị đẩy lùi khỏi các hầm ngầm ở vùng ngoại ô phía đông bắc.

Ngoài ra, RFAF có những thắng lợi ở chính Konstantinovka. Trong trung tâm thành phố, khu vực nhà ga và nhà ga nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Tuy nhiên, lực lượng Kiev bác bỏ thông tin này khi công bố video, tuyên bố không có lính Nga ở gần đó.

Ở sườn phía bắc, chưa có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận; giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo tuyến Markovo - Mayskoye, và vẫn chưa có thông tin nào về việc bao vây Konstantinovka từ phía bắc.

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc hoạt động với số lượng lớn theo nhóm nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng Kiev cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự, với các trường hợp bị tê cóng nghiêm trọng được báo cáo. Điều này rõ ràng buộc họ phải điều chỉnh quy mô và tốc độ tiến công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 30/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Ukraine phá hủy tổ hợp phòng không Osa của Nga ở Zaporizhia

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Kiev đã tập kích một hệ thống tên lửa phòng không Osa của Nga và một loạt các địa điểm hậu cần ở phần lãnh thổ tỉnh Zaporizhia do Moscow kiểm soát trong ngày 29/1.

Hệ thống Osa bị tấn công gần khu định cư Semenivka, với một cú đánh trực diện được ghi nhận, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu. Ước tính từ các nguồn mở cho thấy giá trị của một hệ thống Osa có thể lên tới 10 triệu USD, tùy thuộc vào biến thể.

Quân đội Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các "cơ sở hậu cần" của Nga ở tỉnh Zaporizhia, bao gồm một cơ sở sửa chữa của một lữ đoàn đặc nhiệm độc lập của Nga gần Tokmak, các kho của một trung đoàn pháo binh gần Okhrymivka, và các cơ sở liên quan đến Sư đoàn đổ bộ đường không 76 RFAF gần Kyrylivka, tuyên bố cho biết.

Nga đột phá lớn ở vùng Zaporizhia

Tập đoàn quân số 29 RFAF, trong các trận chiến, đã kiểm soát khu vực phòng thủ Ternovatoe của Ukraine ở bờ tây sông Gaičur, với chiều sâu lên đến 5km và diện tích hơn 20km², xóa sổ hơn 580 công trình, trang tin RVvoenkor cho hay.

Theo báo cáo, tổn thất của AFU bao gồm: quân số tương đương một đại đội, hơn 20 đơn vị trang thiết bị, khoảng 45 UAV Baba Yaga cỡ lớn và 5 tổ hợp robot mặt đất.

Kênh Rybar xác nhận quân đội Nga có bước tiến lớn ở cánh tây Zaporizhia, áp sát gần hơn đến thủ phủ của vùng. Các đơn vị Moscow tiếp tục tấn công về phía thành phố Zaporizhia, đột phá đến sông Konka. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm làng Rechnoye, nằm cách Primorskoye một chút, gần đường cao tốc Stepnogorsk - Zaporizhia và một cây cầu lớn, tuy nhiên, cây cầu này đã bị phá hủy.

Hiện chưa có hình ảnh giám sát khách quan nào từ khu vực này, và ở Primorskoye lân cận, theo báo cáo từ hiện trường, vị trí của các nhóm binh sĩ nhỏ đang phân tán, ngăn cản việc RFAF chiếm giữ hoàn toàn ngôi làng, vì vậy còn quá sớm để nói về một cuộc tiến công ổn định.

Giữa Primorskoye và Stepnogorsk, các đơn vị Moscow cũng phát triển tốt dọc theo cao tốc M-18. Họ được giao nhiệm vụ cắt đứt đường tiếp vận của đối phương đến Stepnogorsk. Lực lượng Kiev tiếp tục tăng viện tới khu định cư qua các vành đai rừng.

Dựa trên các cuộc không kích và tấn công bằng UAV nhằm vào những tòa nhà cao tầng ở phía bắc, sự xâm nhập của AFU vẫn tiếp diễn.

Khi tuyến phòng thủ Primorskoye - Stepnogorsk - Novoyakovlivka được quân đội Nga củng cố, có thể dự đoán một cuộc tiến công rộng lớn hơn về phía Zaporizhia. Tuy nhiên, trước đó, các đơn vị Moscow phải chiếm được Orekhov, nơi đang trở thành trở ngại chính cho việc giải tỏa phần lãnh thổ còn lại của tỉnh Zaporizhia hiện vẫn do Kiev kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 30/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công ác liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Trên cánh đông Zaporizhia, RFAF tiếp tục mở rộng đầu cầu của họ ở tả ngạn sông Gaichur. Hình ảnh thu được xác nhận binh sĩ Nga đã kiểm soát Ternovatoe, sau những trận giao tranh ác liệt trong tháng qua.

Quân đội Nga cắm cờ ở nhiều khu vực trong ngôi làng. Trước đó, lực lượng Kiev cố gắng tiến hành phản công cục bộ, bằng chứng là những đoạn phim cho thấy xe bọc thép bị phá hủy bởi UAV Lancet.

Hiện tại, lực lượng Moscow phải củng cố chiến tuyến dọc trục Khrystoforovka - Novoe Pole - Blagovatnoye, nằm ở phía bắc. Xa hơn về phía nam, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Pryluky, nơi vẫn xảy ra đụng độ giữa các nhóm tấn công nhỏ.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Huliaipole, cả gần thành phố và phía nam. Như Rybar đã đưa tin gần đây, lực lượng Kiev đang sao chép chiến thuật xâm nhập của Nga, liên tục điều động các binh sĩ đơn lẻ và những nhóm nhỏ vào thành phố. Một trong số đó gần đây đã được phát hiện ở phía tây nhưng bị UAV Nga ngăn chặn.

Tại các cánh đồng dọc theo tuyến Zheleznodorozhne - Dorozhnyanka, tình hình vẫn bị che khuất bởi "màn sương chiến tranh". Với tầm nhìn kém, tuyết rơi liên tục và các cuộc tập kích bằng UAV, việc tăng cường tiếp tế sau đợt cao điểm hồi tháng 12 sẽ cần thời gian.

Các cuộc tấn công nghi binh của Ukraine vào Huliaipole nhằm mục đích cản trở hoạt động của lính xung kích Nga ở phía nam hơn là thực sự cố gắng củng cố vị trí của họ trong thành phố. Hơn nữa, AFU, sau khi đưa quân tiếp viện vào thành phố với sự chậm trễ đáng kể, đã phản công gần như dọc theo toàn bộ chiến tuyến theo hướng đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 30/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Trang phân tích quân sự Military Chronicles cũng xác nhận, Ternovatoe, một cứ điểm chiến lược quan trọng của Ukraine nằm trên biên giới giữa vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk đã được RFAF kiểm soát.

Quân đội Nga đã giải tỏa làng Ternovatoe, nằm ở ngã ba đường đến Pokrovskoe, Orekhov và Yasnaya Polyana. Lữ đoàn 110 và 122 AFU đã bị đánh bật khỏi một khu vực phòng thủ khá lớn nằm ở nhà ga xe lửa, cũng như trên khuôn viên của Nhà máy Nội thất Gaichur và kho dầu.

Quân đội Ukraine rút lui về Boykove, Prydorozhnoye và Khrystofivka. Cả Ternovatoe vừa được RFAF kiểm soát và các làng nói trên đều nằm trên những ngọn đồi có độ dốc thoai thoải hướng về phía sông Verkhnyaya Tersa và đường cao tốc Novomykolaivka - Orekhov. Từ Ternovatoe, cuộc tấn công của RFAF sẽ tiếp tục hướng về Volnyansk, nơi được xem như "cửa ngõ" phía đông bắc của thành phố Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 30/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo mũi tên đỏ. Kiev rút lui theo các mũi tên xanh (Ảnh: Military Chronicles).

Ukraine tuyên bố Nga mất gần 1,24 triệu binh sĩ

Theo báo cáo ngày 30/1 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine ngày 30/1, Nga đã mất khoảng 1.238.710 binh sĩ (cả thiệt mạng và bị thương) ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào ngày 24/2/2022.

Con số này bao gồm 1.310 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.614 xe tăng, 23.969 xe bọc thép chiến đấu, 76.319 xe và bồn nhiên liệu, 36.748 khẩu pháo, 1.631 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.289 tổ hợp phòng không, 435 máy bay, 347 trực thăng, 119.234 UAV, 28 tàu chiến và 2 tàu ngầm.