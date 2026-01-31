Ô tô chở 4 người rơi xuống suối, 2 người tử vong

Sáng 31/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Quy Mông (tỉnh Lào Cai), cho biết khoảng 20h ngày 30/1, tại tuyến đường liên thôn xã Quy Mông xảy ra vụ ô tô chở 4 người lao xuống suối.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương nhẹ.

Chiếc ô tô con chở theo 4 người bị rơi xuống suối (Ảnh: Hoàng Đức).

"Chiếc ô tô bị rơi xuống suối ven đường, cách mặt đường khoảng 4-5m. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn", ông Hoàn nói.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh D.K.T. (SN 1980) điều khiển ô tô BKS 21C-087.xx, trên xe chở theo chị T.T.T. (SN 1982), anh T.V.T. (SN 1978) và anh T.D.T. (SN 1984, cùng trú tại thôn Minh An, xã Quy Mông). Khi xe di chuyển từ đường tỉnh 166 về khu vực đường liên thôn Quyết Tiến, thuộc xã Quy Mông, thì mất lái, lao xuống suối sâu.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh T.V.T. tử vong tại hiện trường. Anh D.K.T. bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. Những người còn lại trên xe bị thương, đang được theo dõi sức khỏe.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.