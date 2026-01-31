Công ty của bầu Đức báo lãi kỷ lục, chấm dứt 10 năm nợ nần thua lỗ

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, ghi nhận doanh thu thuần 1.838 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp giảm.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV công ty đạt 931 tỷ đồng, gấp hơn bốn lần cùng kỳ. Giải trình về kết quả này, HAGL cho biết trong kỳ lợi nhuận tài chính tăng hơn 1.000 tỷ đồng chủ yếu do lãi trái phiếu được miễn giảm.

Lũy kế năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và thiết lập mức cao kỷ lục kể từ khi công ty của bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) đi vào hoạt động.

Con số này đánh dấu sự hồi sinh của HAGL, sau 10 năm chật vật trả nợ và xử lý lỗ lũy kế.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản công ty tăng lên hơn 26.892 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn bốn lần so với cuối năm 2024. Nợ phải trả vào mức 12.708 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 14.185 tỷ đồng. Hiện, HAGL đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.400 tỷ đồng.

Mới đây, bầu Đức đã tặng cổ phiếu cho 480 người lao động và trao 160 căn hộ cho các cá nhân đã đồng hành từ lúc công ty khó khăn nhất cho đến hiện tại.

Phát biểu tại buổi lễ tri ân, bầu Đức nói: “Năm 2016, HAGL có tổng nợ lên tới 36.000 tỷ và lỗ lũy kế 7.000 tỷ. Tập đoàn không có tiền trả lương cho người lao động khiến nhân sự nội bộ hoang mang. Ngân hàng không cho vay và người bên ngoài đánh giá tập đoàn không biết quản trị dẫn đến thất bại. Đây là những điều mà cả đời tôi không bao giờ quên được”.