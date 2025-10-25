Hàng nghìn học sinh, sinh viên hội tụ Hội thảo Hợp tác Giáo dục Việt - Trung 2025

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc, hướng tới tăng cường giao lưu học thuật, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Hơn 10.000 học sinh, sinh viên về Đại học Đại Nam tham gia chương trình Hội thảo Hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2025 (Ảnh: Trường cung cấp).

Giáo dục - Cầu nối tri thức giữa hai nền văn hóa

Những năm gần đây, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc đã vượt ra ngoài khuôn khổ trao đổi sinh viên, mở rộng sang đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sự tương đồng về văn hóa và vị trí địa lý giúp các trường đại học hai nước dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong việc xây dựng chương trình liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ và phát triển các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo chung.

Việc Đại học Đại Nam đồng tổ chức hội thảo lần này được đánh giá là dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định uy tín và vị thế của trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học - thể hiện tầm nhìn hội nhập, năng động và sáng tạo của một cơ sở đào tạo tư thục tiên phong.

Đại diện Hội đồng trường, Ban giám hiệu trường Đại học Đại Nam và các trường đại học hàng đầu Trung Quốc tại hội thảo (Ảnh: Trường cung cấp).

Khoa học - Nền tảng cho phát triển bền vững

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc được xem là trụ cột quan trọng của hợp tác giáo dục.

Hai bên cùng hướng tới các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh, năng lượng xanh, công nghiệp dược, và các nghiên cứu liên ngành về giáo dục, quản trị, văn hoá, phát triển bền vững.

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên trẻ, năng động và tầm nhìn quốc tế, Đại học Đại Nam đang khẳng định vị thế là trường đại học tư thục tiên phong trong tiến trình hội nhập.

Đây cũng là minh chứng cho chiến lược quốc tế hóa giáo dục trường kiên trì theo đuổi - không chỉ mở rộng hợp tác học thuật, mà còn kiến tạo môi trường đào tạo đạt chuẩn toàn cầu, nơi người học phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và tư duy quốc tế.

Với quy mô lớn, quy tụ các trường đại học uy tín, hội thảo quy tụ hơn 10.000 học sinh, sinh viên và những người quan tâm tham gia (Ảnh: Trường cung cấp).

Kết nối tri thức - Gắn kết phát triển

Giáo dục không chỉ là lĩnh vực tạo ra tri thức, mà còn là nền tảng kết nối giữa con người, doanh nghiệp và quốc gia.

Giảng viên, sinh viên và chuyên gia hai nước cùng học tập, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Đại học Đại Nam là một trong những cơ sở giáo dục đại học tư thục tiên phong triển khai mô hình “Nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên”, hình thành hệ sinh thái hợp tác học thuật và thực tiễn, giúp sinh viên không chỉ vững chuyên môn, mà còn linh hoạt thích ứng với thị trường lao động toàn cầu.

Trải nghiệm quốc tế tại Đại học Đại Nam

Tại hội thảo, hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam đã được tư vấn trực tiếp về các chương trình học bổng, cơ hội giao lưu và học tập tại các trường đại học Trung Quốc, đồng thời được trải nghiệm không gian học thuật hiện đại, năng động của Đại học Đại Nam.

Khu vực đón tiếp và chia sẻ thông tin của trường Đại học Đại Nam thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ (Ảnh: Trường cung cấp).

Nguyễn Thị Thanh Mai - học sinh lớp 12 - chia sẻ: “Em rất ấn tượng với quy mô và cách tổ chức của sự kiện. Không chỉ được tư vấn 1:1 với các trường đại học hàng đầu Trung Quốc, em còn được các thầy cô Đại học Đại Nam hướng dẫn định hướng học tập và phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam. Điều đó giúp em có thêm nhiều lựa chọn học tập phù hợp với bản thân”.

Trong thời đại toàn cầu hóa sâu rộng, giáo dục không còn bị giới hạn trong phạm vi quốc gia. Mỗi cơ sở đào tạo đại học đều mang sứ mệnh kết nối tri thức, phát triển con người và lan tỏa giá trị văn hóa.

Hội thảo Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Trung Quốc 2025 là sự kiện hợp tác giáo dục quốc tế uy tín, mang đến không gian kết nối giữa học sinh, sinh viên Việt Nam với các trường đại học hàng đầu Trung Quốc (Ảnh: Trường cung cấp).

Với triết lý “Học để thay đổi”, Đại học Đại Nam không ngừng đổi mới mô hình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và kiến tạo môi trường học tập khai phóng, hướng tới chuẩn mực toàn cầu.

PGS.TS. Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, nhấn mạnh: “Giáo dục là con đường ngắn nhất để kết nối các dân tộc và là ngọn đèn soi sáng tương lai nhân loại.

Đại học Đại Nam tin tưởng rằng, với tinh thần hợp tác chân thành, cởi mở và sáng tạo, các trường đại học Việt Nam và Trung Quốc sẽ cùng nhau thắp sáng ngọn đèn tri thức ấy - vì một nền giáo dục khai phóng, nhân văn và hội nhập quốc tế”.