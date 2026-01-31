Hà Nội tuyên bố muốn làm sân bay thứ hai

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Trong giai đoạn 2026-2045, thành phố dự kiến triển khai 20 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trọng điểm, tập trung chủ yếu vào giao thông, với tổng nhu cầu vốn xấp xỉ 3 triệu tỷ đồng.

Các dự án này được xem là nền tảng quan trọng để Hà Nội tái cấu trúc không gian đô thị, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực tăng trưởng mới trong dài hạn.

Hà Nội muốn giải quyết triệt để các điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong giai đoạn 2026-2035, Hà Nội dự kiến triển khai 14 dự án hạ tầng lớn, với trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị. Các dự án bao gồm hệ thống đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, trục hướng tâm và các công trình vượt sông quan trọng.

Đáng chú ý nhất là hệ thống đường sắt đô thị với quy mô 14 tuyến, tổng chiều dài gần 1.000km. Tổng mức đầu tư cho hạng mục này ước khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, được xác định là “xương sống” của vận tải công cộng, đóng vai trò then chốt trong việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tái cấu trúc phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Song song đó, Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư các tuyến vành đai chiến lược. Trong đó, Vành đai 4.5 có chiều dài khoảng 75km và Vành đai 5 dài khoảng 105km, với bề rộng đường 100-120m, nhằm tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Nhiều trục giao thông huyết mạch hiện hữu cũng sẽ được cải tạo, mở rộng. Trục phía Nam được nâng bề rộng từ khoảng 40m lên 80m; cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mở rộng lên 90-130m, tăng số làn từ 6 lên 10-12 làn xe. Một số quốc lộ quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21A, Quốc lộ 32 cũng được nâng cấp.

Ngoài ra, thành phố dự kiến xây dựng 16 cây cầu vượt sông Hồng và 4 cây cầu qua sông Đà, với quy mô từ 4 đến 8 làn xe, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa hai bờ sông và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Tổng vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng trong giai đoạn 2026-2035 ước tính khoảng 2,68 triệu tỷ đồng.

Bước sang giai đoạn 2036-2045, Hà Nội dự kiến triển khai 6 dự án hạ tầng lớn, tập trung vào các công trình có tính chiến lược dài hạn, đặc biệt là lĩnh vực hàng không và giao thông đối ngoại.

Trong đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng sân bay thứ hai với tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng, nhằm chia sẻ áp lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đồng thời, sân bay Hòa Lạc và sân bay Gia Lâm cũng được cải tạo, nâng cấp với tổng vốn lần lượt khoảng 36.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng.

Ngoài các dự án sân bay, Hà Nội sẽ xây dựng tuyến cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ, cùng với trục Đỗ Xá - Quan Sơn dài khoảng 15km, bề rộng 40m, góp phần tăng cường kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển về phía nam.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án trong giai đoạn 2036-2045 ước khoảng 288.140 tỷ đồng.