HLV Carrick đối mặt tổn thất lực lượng khi Man Utd đang thăng hoa

Man Utd đang thăng hoa trong thời gian qua khi giành chiến thắng trong cả hai trận đấu đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick trước Arsenal và Man City. Trong đó, Patrick Dorgu là gương mặt gây ấn tượng mạnh. Khi được HLV Carrick kéo lên cao thi đấu ở hành lang cánh trái hàng công, cầu thủ người Đan Mạch đã ghi bàn trong cả hai trận đấu vừa qua.

Patrick Dorgu chấn thương trong trận đấu với Arsenal (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trong bối cảnh đang thăng hoa, Man Utd lại nhận tin dữ khi Patrick Dorgu dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Arsenal. Điều đó khiến cho cầu thủ này phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Đánh giá của các chuyên gia cho thấy chấn thương của Dorgu nghiêm trọng hơn dự kiến. Một số nguồn tin cho rằng tuyển thủ Đan Mạch có thể phải nghỉ thi đấu tới 10 tuần.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Fulham, HLV Carrick đã lên tiếng về chấn thương của Dorgu. HLV tạm quyền của Man Utd nhấn mạnh rằng CLB vẫn đang tiếp tục đánh giá mức độ tổn thương của cầu thủ Đan Mạch.

HLV Carrick nói: “Thật không may, Dorgu sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Chúng tôi vẫn đang làm việc để xác định chính xác thời gian cậu ấy phải nghỉ.

Đây là điều rất đáng tiếc bởi Dorgu vừa trải qua quãng thời gian thi đấu cực kỳ ấn tượng. Ban đầu chúng tôi chưa chắc đó chỉ là chuột rút hay là chấn thương nghiêm trọng hơn, nhưng hiện tại mọi thứ có vẻ nghiêng về phương án thứ hai.

Có lẽ cậu ấy sẽ phải nghỉ vài tuần. Chính xác là bao lâu thì vẫn cần chờ thêm. Điều này thật sự gây thất vọng cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là với Dorgu. Cậu ấy đang có trạng thái rất tốt, nhưng đó là một phần của bóng đá và chúng tôi phải tìm cách vượt qua, đồng thời giúp cậu ấy trở lại sớm nhất có thể”.

HLV Carrick kêu gọi toàn đội Man Utd thận trọng trước trận gặp Fulham (Ảnh: Getty).

Ngoài Dorgu, Man Utd sẽ không có sự góp mặt của trung vệ De Ligt vì chấn thương. Điều đó khiến các lựa chọn phòng ngự của Carrick trở nên hạn chế hơn.

Ở chiều ngược lại, Quỷ đỏ đón nhận tin vui khi Joshua Zirkzee đã trở lại tập luyện và có thể ra sân lần đầu tiên dưới thời Carrick.

HLV người Anh chia sẻ thêm: “Zirkzee đã trở lại tập luyện trong tuần này, đó là tin rất tích cực. Cậu ấy chỉ vắng mặt trong thời gian ngắn nhưng đây là buổi tập đầu tiên cùng chúng tôi kể từ khi ban huấn luyện mới tiếp quản, nên thật tuyệt khi có Zirkzee trở lại”.

Ngoài ra, HLV Carrick cũng kêu gọi các học trò không được phép coi thường Fulham của HLV Marco Silva. Ông nói: “Tôi nghĩ các cầu thủ đang có trạng thái rất tốt trước trận đấu. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, một thử thách lớn. HLV Marco đã xây dựng Fulham thành một đội bóng rất chất lượng.

Chỉ vì chúng tôi được chơi trên sân nhà mà cho phép mình xem thường đối thủ thì điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận. Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác với Man Utd”.

Trận đấu giữa Man Utd và Fulham diễn ra trên sân Old Trafford vào lúc 21h ngày 1/2.