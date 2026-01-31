Đồng Nai chấn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo các ban, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út tại công văn ngày 20/1, liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Hình ảnh khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Ảnh: Hoàng Bình).

Nhằm đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, tập thể, cá nhân cần nâng cao trách nhiệm trong quá trình tham gia bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, chỉ đạo xử lý và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện thuộc thẩm quyền của người đứng đầu.

Các đơn vị, cá nhân tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tích cực, khẩn trương xử lý các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị, tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường có yêu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân (đủ điều kiện); tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 10/2.

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai khẩn trương hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công dự án. UBND các phường, xã nơi có đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai chủ động làm việc với Tổng Công ty cao su về việc bàn giao mặt bằng và củng cố hồ sơ để xử lý bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án 3 - Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương bố trí kinh phí để Trung tâm Phát triển quỹ đất - chi nhánh Xuân Lộc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng; làm cơ sở để nhận bàn giao đất, triển khai thực hiện dự án.