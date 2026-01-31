Jannik Sinner: “Djokovic là tay vợt vĩ đại nhất nhiều năm qua”

Trước trận bán kết, Sinner dẫn trước Djokovic 6-5 về tỷ số đối đầu và toàn thắng tay vợt người Serbia trong hai năm qua. Tuy nhiên, Djokovic đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi đánh bại Sinner với tỷ số 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 để giành quyền vào chung kết Australian Open 2026 gặp Carlos Alcaraz (15h30 ngày 1/2).

Sinner buồn bã sau khi trở thành cựu vô địch Australian Open (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau trận đấu, Jannik Sinner không giấu nổi nỗi buồn: “Australian Open 2026 rất quan trọng với tôi. Cả hai chúng tôi đều chơi hay và tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, nên thất bại này để lại nhiều nỗi buồn”.

Về nguyên nhân thất bại, Sinner chia sẻ: “Thật ra không có một thời điểm hay khoảnh khắc nào tôi đánh mất thế trận. Tôi đã có những cơ hội, ở set 5 tôi có nhiều break-point nhưng không tận dụng được.

Djokovic đánh ra vài cú rất hay, và có lúc tôi chọn vài phương án khác nhau trong ngày hôm nay nhưng không hiệu quả. Quần vợt nghiệt ngã như vậy”.

Sau hai lần liên tiếp lên ngôi, Sinner trở thành cựu vô địch Australian Open. Djokovic trở lại chung kết Grand Slam ở tuổi 38, cũng là lần thứ 38 trong sự nghiệp và lần thứ 11 tại Australian Open. Năm ngoái, tay vợt người Serbia dừng bước ở bán kết cả 4 giải Grand Slam.

Ở tứ kết Australian Open 2026, Djokovic không có cảm giác thi đấu tốt trong trận gặp Musetti và may mắn thắng nhờ đối thủ bỏ cuộc do chấn thương. Trong hai năm liên tiếp, Djokovic không thể vô địch Grand Slam khi thường hụt hơi khi chạm trán Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Djokovic ở trận bán kết (Ảnh: Reuters).

Về phần mình, Sinner hết lời ca ngợi Djokovic sau trận đấu: “Tôi biết anh ấy đã vô địch 24 Grand Slam. Chúng tôi hiểu rất rõ lối chơi của nhau. Với tôi, Nole là tay vợt vĩ đại nhất trong rất nhiều năm.

Vì tuổi tác nên anh ấy đánh ít giải đấu hơn, nhưng ai cũng biết Grand Slam quan trọng thế nào với tôi, với Djokovic, với Alcaraz và với tất cả mọi người Mỗi trận đấu là một câu chuyện khác và không thể so sánh với kết quả quá khứ.

Chiến thắng ở Roland Garros mang ý nghĩa khác, còn trận đấu hôm nay lại khác nữa. Tôi cầm giao bóng có phần nhẹ nhàng hơn, còn Nole phải rất vất vả để giữ game. Trận đấu có nhiều break-point, tôi cũng ghi được nhiều điểm hơn anh ấy, nhưng những con số đó không còn mấy giá trị nếu nhìn vào tỷ số”.