TPHCM có Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc hợp nhất từ 3 đơn vị

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đơn vị mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TPHCM, Trung tâm Thông tin quy hoạch TPHCM và Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch TPHCM.

Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo UBND TPHCM trao đổi về quy hoạch bán đảo Thủ Thiêm (Ảnh: Ngọc Tân).

Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, nhà ở và phát triển đô thị.

Trung tâm đồng thời thực hiện quản lý dự án kiến trúc, nhà ở; bảo tồn cảnh quan, công trình kiến trúc và không gian văn hóa - lịch sử; công bố thông tin quy hoạch và vận hành tòa nhà Triển lãm Quy hoạch TPHCM.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; triển khai dịch vụ tư vấn, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; đồng thời hợp tác trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị trước hợp nhất thực hiện bàn giao bộ máy, nhân sự, tài sản... cho Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM, hoàn thành chậm nhất trong 90 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.