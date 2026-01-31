Tài xế ngán ngẩm chờ gần 2 tiếng mới qua được phà Đình Khao

Những ngày qua, cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lưu lượng phương tiện di chuyển qua phà Đình Khao (tỉnh Vĩnh Long) đặc biệt tăng cao. Vào các khung giờ cao điểm, luồng ô tô nối đuôi nhau hơn 1km, nhích từng chút chờ xuống phà.

Ô tô nối đuôi nhau hàng km chờ xuống phà Đình Khao, ảnh chụp tại bờ thuộc xã An Bình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Nguyễn Văn Linh (ngụ xã An Bình) là tài xế xe tải chở nông sản cho biết, hầu như ngày nào anh cũng phải đi phà Đình Khao nhưng mấy ngày nay đặc biệt kẹt xe, ùn ứ rất nhiều, trung bình mỗi lần qua phà đi hay về đều hơn một tiếng/lượt, gấp đôi ngày thường.

"Bình thường phà chạy 3 chiếc liên tục, có hôm chỉ có 2 chiếc chạy nên thời gian chờ đợi lâu hơn. Mà chiếc phà này là phương tiện chính để người dân di chuyển qua Chợ Lách (Bến Tre cũ) để mua bán hoa kiểng cho Tết, chứ không còn đường nào khác gần hơn", anh Linh cho hay.

Còn tài xế Minh phản ánh, mất thời gian chờ đợi qua phà khiến vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Ô tô kẹt cứng ở đường xuống phà Đình Khao bên bờ phường Thanh Đức (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng phà Đình Khao, xác nhận tình trạng kẹt phà Đình Khao xảy ra không chỉ trong những ngày qua mà xuất hiện từ sau thời điểm sáp nhập.

Bến hiện có 6 chiếc phà, trong đó 3 chiếc (loại 100 tấn/chiếc); 2 chiếc loại 200 tấn và 1 chiếc dự phòng (loại 100 tấn).

"Năm nay do sáp nhập tỉnh nên lưu lượng phương tiện tăng lên khá nhiều, để giải quyết tình trạng này sớm nhất thì chỉ còn cách huy động thêm một chiếc phà 200 tấn về đây, mới đảm bảo việc đưa rước khách qua sông được nhanh chóng, an toàn", ông Thông nói thêm.

Bến phà hiện thiếu một chiếc phà loại 200 tấn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Thông, trong biên chế của Khu quản lý đường bộ 7 thì có 3 chiếc phà 200 tấn và 3 chiếc phà 100 tấn, nhưng hiện tại bến phà Đình Khao chỉ có 2 chiếc 200 tấn nên không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thông thường, khung giờ cao điểm người dân di chuyển qua phà nhiều bắt đầu từ 10h-14h hướng từ Vĩnh Long, còn hướng Chợ Lách thì từ 15h đến tối. Nhưng hiện tại đã thay đổi khá nhiều, do người đi nhiều hơn vì thế thời gian kẹt phà cũng tăng lên, đặc biệt thời điểm cận Tết Nguyên đán nên nhu cầu đi lại càng tăng cao.

"Ngày thường chạy 4 chiếc phà, có tăng ca còn giờ cao điểm thì huy động 5 chiếc phà hoạt động", ông Thông cho hay.