“Thay đổi hành vi ngay từ thế hệ trẻ là chìa khóa cho một tương lai xanh”

Sáng 31/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ trao giải “Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025: Trường học không rác thải nhựa”. Sự kiện thu hút hơn 800 khách mời trong nước và quốc tế dự trực tiếp, trên 200 điểm cầu với khoảng 5.000 người tham dự trực tuyến.

Đặc biệt, hơn 600 học sinh, sinh viên đến từ 16 cơ sở giáo dục tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, đại diện cho 60 trường đạt giải, đã hội tụ về Cung Thiếu nhi Hà Nội, mang theo những mô hình, sáng kiến xanh và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Đình Trung).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành - Trưởng ban tổ chức giải thưởng - nhấn mạnh giải thưởng là một sáng kiến quan trọng trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức các quan chức cấp cao môi trường ASEAN (ASOEN), nhằm thúc đẩy giáo dục môi trường, phát triển các mô hình trường học xanh, bền vững trong khu vực.

Việc Việt Nam tổ chức giải thưởng không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với ASEAN, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị của phát triển bền vững về môi trường trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”, giải thưởng năm nay đã trực tiếp góp phần giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp bách hiện nay. Rác thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Ông Thành nói lựa chọn trường học, thầy cô giáo và các em học sinh làm trung tâm của hành động thể hiện tầm nhìn dài hạn: giáo dục và thay đổi hành vi ngay từ thế hệ trẻ chính là chìa khóa cho một tương lai xanh và bền vững.

Đánh giá cao vai trò của các em học sinh, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định các em là những chủ nhân tương lai của đất nước, trực tiếp tham gia, khởi xướng và lan tỏa các hành động bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa.

“Các em không chỉ là người thực hiện, mà còn là những “đại sứ môi trường”, góp phần truyền cảm hứng tích cực tới gia đình và cộng đồng”, ông Thành chia sẻ.

Năm 2025, số lượng trường học tham gia giải thưởng tăng gấp 3,5 lần so với mùa giải trước, với gần 300 cơ sở giáo dục trên cả nước đăng ký tham dự. Qua quá trình xét chọn nghiêm túc, ban tổ chức đã lựa chọn 60 trường tiêu biểu để trao giải cho ba cấp học (tiểu học, THCS và THPT).

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đại biểu, khách mời tham quan mô hình trường học sinh thái được trưng bày bên lề buổi trao giải (Ảnh: Đình Trung).

Sự xuất hiện của các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như Lào Cai, Cao Bằng, Gia Lai, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Lạng Sơn cho thấy giải thưởng không chỉ tập trung vào các địa phương có điều kiện thuận lợi, mà còn góp phần khuyến khích, động viên các địa phương còn nhiều khó khăn tham gia triển khai giáo dục môi trường và mô hình Trường học sinh thái.

“Những kết quả đạt được ngày hôm nay là minh chứng sinh động cho sự tâm huyết, sáng tạo và nỗ lực bền bỉ của các thầy cô giáo, các em học sinh và toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường trong việc xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Các mô hình, sáng kiến về giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, tái chế - tái sử dụng, thay đổi thói quen tiêu dùng trong nhà trường đã và đang mang lại những tác động tích cực, thiết thực”, Thứ trưởng Thành nêu rõ.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi báo lần đầu tiên trực tiếp đảm nhận vai trò Trưởng nhóm Công tác ASEAN về Giáo dục và Môi trường, đồng thời là đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường, trong đó có "Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa".

Trong hơn 3 tháng triển khai, giải thưởng đã trở thành một hành trình kết nối và lan tỏa với 3 diễn đàn, hội thảo, tập huấn được tổ chức tại ba miền Bắc - Trung - Nam, thu hút hơn 50.000 giáo viên, học sinh tham gia trực tiếp và trực tuyến, cùng hàng triệu lượt tiếp cận, tương tác trên các nền tảng của các cơ quan báo chí và truyền thông.

Qua thực tiễn triển khai, ông Thạch nhận thấy giáo dục môi trường có sức lan tỏa sâu rộng và tác động bền vững. Thông qua mô hình trường học sinh thái, chương trình góp phần hình thành tư duy, thái độ và hành vi sống xanh cho học sinh ngay từ học đường, tạo nền tảng xây dựng lực lượng công dân có trách nhiệm với môi trường trong tương lai.