Huấn luyện viên bỏ vợ theo nhân tình 3 đời chồng, đẩy cả nhà tan nát

Anh là huấn luyện viên, ngoại hình sáng, vóc dáng chuẩn, thu nhập khá. Đi cùng anh ra ngoài, tôi từng nhận được không ít ánh nhìn ngưỡng mộ. Có người còn bảo tôi may mắn, lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa có tiền.

Nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu, để giữ được người đàn ông như vậy, tôi đã phải gồng mình đến mức nào.

Tôi từng rất sợ già, sợ xấu, sợ một ngày anh chán tôi. Tôi ăn kiêng, tập luyện, chăm chút từng nếp nhăn, từng sợi tóc. Tôi cố giữ cho mình dáng dấp đẹp nhất có thể, không phải vì bản thân, mà vì nghĩ rằng chỉ cần tôi còn hấp dẫn, anh sẽ còn ở lại. Tôi chưa từng nghĩ, hóa ra tất cả những nỗ lực đó lại trở nên vô nghĩa.

Ngày phát hiện chồng có nhân tình, tôi như sụp đổ. Mới kết hôn được 5 năm, sao anh đã vội thay lòng? Hóa ra, câu nói của bạn thân: “Đàn ông hay thay lòng đổi dạ nên phụ nữ lúc nào cũng phải mạnh mẽ, tự chủ kinh tế” là hoàn toàn đúng.

Nhưng điều khiến tôi hoảng loạn hơn cả là khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Trong tưởng tượng của tôi, “người thứ ba” phải là một phụ nữ trẻ trung, quyến rũ, giàu có, hoặc ít nhất cũng phải vượt trội tôi ở điểm gì đó.

Nhưng không…. người phụ nữ anh chọn không đẹp, không sang, thậm chí dáng dấp còn thua xa tôi, nhăn sắc không có gì nổi trội nếu không muốn nói là xấu.

Tôi thật không ngờ, chồng lại ngoại tình với người đã qua 3 đời chồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Cô ta thường xuyên đến phòng tập của anh. Tôi từng nghĩ, có lẽ đó là một “phú bà” rảnh rỗi, dư tiền, hoặc đơn giản anh ham của lạ. Nhưng khi đối diện sự thật, tôi chỉ còn lại cảm giác hoang mang tột độ. Nếu không phải nhan sắc, không phải tiền bạc, vậy rốt cuộc tôi thua ở đâu?

Nỗi đau lớn nhất không phải là việc anh ngoại tình, mà là cách anh phản ứng khi tôi phát hiện ra. Anh có vẻ ăn năn, có xin lỗi, nhưng lại không hề có ý định dứt khoát với nhân tình. Anh nói cô ấy đáng thương.

Một người phụ nữ đã qua 3 đời chồng, một mình gồng gánh gia đình, nuôi các con, sống vất vả chứ không hề giàu có như tôi nghĩ.

Anh thương cô ấy và muốn tôi cho phép mình chăm sóc cô ấy. Nếu tôi không đồng ý, anh sẽ lựa chọn ra đi…

Nghe đến đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Anh thương người đàn bà ấy vì cô ta khổ. Vậy còn tôi thì sao? Tôi không khổ ư? Tôi đã dành cả thanh xuân để làm vợ anh, làm mẹ, làm hậu phương. Tôi gồng mình giữ gìn nhan sắc, giữ gìn gia đình, giữ gìn hình ảnh cho anh trước thiên hạ. Nhưng dường như tất cả những điều đó trở nên vô hình trước hai chữ “đáng thương”.

Tôi tự hỏi, có phải đàn ông luôn dễ rung động trước những người phụ nữ mang dáng vẻ yếu đuối? Có phải khi một người phụ nữ đã mạnh mẽ quá lâu, quen gồng gánh mọi thứ, thì sẽ không còn được thương nữa?

Hay đơn giản là tôi đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần mình đủ tốt, đủ đẹp, đủ hy sinh thì sẽ giữ được hôn nhân?

Tôi đau lòng khi nhận ra, thứ anh tìm kiếm có lẽ không phải nhan sắc hay sự hoàn hảo, mà là cảm giác được cần đến. Có lẽ bên người phụ nữ kia, anh thấy mình là chỗ dựa, là người cứu rỗi. Còn bên tôi, anh chỉ thấy một người vợ mạnh mẽ, quen tự xoay xở, quen chịu đựng, quen im lặng.

Nhưng tôi cũng là con người. Tôi cũng mệt. Tôi cũng cần được thương, được bảo vệ, chứ không phải trở thành người phụ nữ “ổn” đến mức bị bỏ quên.

Giờ đây, tôi đứng giữa ngã ba của sự chịu đựng và buông tay. Tôi không còn đủ tự tin để hỏi anh rằng: “Em có gì thua kém?”. Bởi câu trả lời, dù thế nào, cũng chỉ khiến tôi thêm tổn thương. Tôi chỉ biết rằng, tình yêu không phải là sự so sánh ai đẹp hơn, ai khổ hơn, mà là lựa chọn ở lại hay ra đi.

Và có lẽ, điều đau đớn nhất tôi học được trong cuộc hôn nhân này là, không phải cứ gồng mình trở thành phiên bản hoàn hảo, thì sẽ được giữ lại. Đôi khi, người ta rời đi không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà vì họ đã chọn thương một người khác.