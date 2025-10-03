Tạm giữ đối tượng dùng thắt lưng đánh, bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường

Trước đó vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo về một vụ xô xát tại khu vực Bến xe Tân Kỳ (khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường xác minh.

Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hồ Hưng).

Cơ quan chức năng đã triệu tập Nguyễn Văn Hòa, anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1977, trú tại phường Trường Vinh) - tài xế xe buýt và chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, trú tại xã Kim Liên) - nhân viên xe buýt Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - thành phố Vinh (cũ) - để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong quá trình gửi và vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Văn Hòa đã dùng tay, dép và thắt lưng đánh anh Bình, đồng thời ép tài xế này phải quỳ xuống đường xin lỗi.

Khi chị Ngọc vào can ngăn, Hòa cũng đạp vào người chị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hòa, tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.