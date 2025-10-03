Con đường hàng trăm "hố bom", vá đi vá lại sau mỗi cơn mưa ở TPHCM

Dù đã khởi công nâng cấp, mở rộng từ cuối tháng 6, tuyến đường Lò Lu (phường Long Phước, TPHCM) với tổng mức đầu tư 755 tỷ đồng đang trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường khi mùa mưa đến. Tình trạng ổ voi, ổ gà, sình lầy xuất hiện dày đặc khiến việc đi lại và kinh doanh của người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, dài khoảng 2km, được chia làm hai đoạn: đoạn 1 (từ đường Lã Xuân Oai đến cầu Lấp - cầu Chùm Chụp) dài 1.767m và đoạn 2 (từ cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển) dài 268m. Tổng mức đầu tư lên đến 755 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 129 tỷ đồng và bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 498 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí vào ngày 29/9, nhiều đoạn đường Lò Lu chỉ được xử lý tạm bằng lớp đá cấp phối do chưa hoàn thiện mặt bằng và thi công đồng bộ. Điều này khiến mặt đường nhanh chóng bong tróc, sau mỗi trận mưa lớn, tạo thành những ổ gà, hố sâu nguy hiểm.

Các đoạn chưa triển khai thi công còn đọng nhiều vũng nước lớn, gây cản trở nghiêm trọng cho người tham gia giao thông.

Anh Hữu Thiện, một người dân đi qua khu vực, bức xúc chia sẻ: "Tôi ít đi qua đây nên không để ý, va phải "hố bom" ở giữa đường khiến xe tắt máy, giờ phải đẩy đi tìm chỗ sửa".

Đại diện chủ đầu tư, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, cho biết việc thi công hệ thống thoát nước, vỉa hè và mặt nhựa đang ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ông Trương Quốc Dung, một người dân địa phương, bày tỏ sự thông cảm với nhà thầu về thời tiết mưa liên tục nhưng cũng mong muốn tình trạng ổ voi, ổ gà sớm được giải quyết triệt để, tránh tình trạng vá đi vá lại gây khổ sở cho người dân.

Anh Lương Vĩ Hào (25 tuổi) phải kê thêm ống thoát nước mưa để giải quyết tình trạng ứ đọng trước khu vực buôn bán của gia đình do hệ thống cống thoát nước chưa hoàn thiện. "Người dân ở đây ai cũng hi vọng dự án sớm hoàn thành, đường xá rộng rãi, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn", anh Hào nói.

Chiều 30/9, đơn vị thi công đã nhanh chóng triển khai vá lấp những ổ voi, ổ gà trên đường. Tuy nhiên, việc chia đoạn và khởi công không đồng bộ đang khiến tuyến đường thi công manh mún, gây bất tiện lớn.

Trong khi một đoạn đang thi công, đoạn khác vẫn phải chờ mặt bằng hoặc chưa có nhà thầu, dẫn đến tình trạng vá víu tạm thời kéo dài.

Người dân khu vực hy vọng việc triển khai thi công sớm đồng bộ để dự án kịp về đích theo đúng tiến độ, chấm dứt tình trạng đường sá xuống cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của họ.

Vị trí đường Lò Lu, phường Long Phước, TPHCM (Đồ hoạ: Bảo Quyên).