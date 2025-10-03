Doanh nghiệp dè dặt đầu tư tiết kiệm năng lượng vì thiếu vốn

Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và “xanh hóa” sản xuất

Phát biểu tại tọa đàm “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Bài toán đầu tư bền vững cho doanh nghiệp” chiều 2/10, ông Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội - cho biết phần lớn doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng.

“Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thay thế hệ thống chiếu sáng cũ bằng đèn LED, lắp biến tần cho động cơ, cải tiến lò hơi và hệ thống làm lạnh. Một số đơn vị còn đầu tư điện mặt trời mái nhà để tự chủ một phần nguồn điện, giảm phụ thuộc lưới điện quốc gia và hạn chế phát thải khí nhà kính.

“Những mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt mà còn góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu, tạo thuận lợi để mở rộng thị trường và tiếp cận các đối tác quốc tế”, ông Tuấn nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Vân - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội - cho rằng tối ưu hóa năng lượng giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (Ảnh: EVN).

Rào cản vốn và cơ chế khiến doanh nghiệp dè dặt

Dù đã có những bước tiến, các diễn giả đều thừa nhận rào cản lớn nhất hiện nay chính là vốn đầu tư. “Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất muốn tiết kiệm năng lượng, nhưng gặp nhiều hạn chế về vốn, nguồn lực”, ông Vân chia sẻ.

Ông Trần Anh Tuấn cũng cho rằng không ít doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn chưa thể triển khai do chi phí đầu tư ban đầu cao. Bên cạnh đó, chính sách khuyến khích chưa đồng bộ; các gói tín dụng xanh, ưu đãi thuế hay đất đai còn hạn chế; thủ tục vay vốn phức tạp, khiến doanh nghiệp chưa dám mạnh tay đầu tư.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Cù Huy Quang - đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) - cho biết Bộ đang phối hợp với các tổ chức tín dụng, quỹ quốc tế để hình thành nguồn vốn xanh, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án tiết kiệm năng lượng.

“Đặc biệt, Quỹ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng đang được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, trong các chương trình, dự án hỗ trợ, Bộ cũng ưu tiên giải pháp công nghệ vừa hiện đại, vừa tiết kiệm năng lượng, giúp giảm chi phí vận hành và giảm phát thải”, ông Quang chia sẻ.

Theo ông, Bộ Công Thương cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để mở rộng nguồn vốn ưu đãi, qua đó giảm bớt gánh nặng đầu tư ban đầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước chuyển đổi xanh.