Tuyên giáo và Dân vận “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 19/12, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là hội nghị tổng kết công tác năm đầu tiên sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hải Phạm).

"Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá”

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, Tổng Bí thư khẳng định công tác Tuyên giáo và Dân vận đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” và “kiến tạo niềm tin”, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Qua báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư nhận thấy các mặt công tác của ngành trong năm 2025 đã thể hiện sự đổi mới rõ nét, cả trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, “tuyên truyền” và “vận động”. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá mà đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng.

“Các đồng chí đã tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở trong tình hình mới. Đặc biệt, sự chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội đã giúp Đảng “lắng nghe” được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn. Các hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết được tổ chức theo hình thức “đối thoại, thảo luận, trao đổi hai chiều”, đăng phát trên tất cả các nền tảng truyền thông kỹ thuật số đã giúp chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng gần gũi và đi vào cuộc sống nhanh hơn, sâu hơn, sinh động và thuyết phục hơn”, Tổng Bí thư đánh giá.

Tổng Bí thư ấn tượng với trình bày, kế hoạch triển khai tổng thể hệ sinh thái số của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. “Báo cáo chuyên đề rất đúng, trúng và chúng ta chỉ thành công khi thực hiện tốt được công việc này, phải ứng dụng khoa học công nghệ, không còn con đường nào khác. Chúng ta muốn phát triển, đạt được các thành tựu chỉ có con đường như vậy”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải giảm được thông tin ảo, giả, từ đó sẽ giảm được tội phạm, tiêu cực, làm lành mạnh hóa dữ liệu, mạng xã hội... (Ảnh: Hải Phạm).

Dù vậy, Tổng Bí thư có 2 băn khoăn. Một là làm sao cán bộ tuyên giáo, dân vận toàn quốc nắm được yêu cầu, hiểu được công việc này để triển khai. Đây là yêu cầu rất cấp bách.

Hai là phải giảm được thông tin ảo, tin giả, từ đó sẽ giảm được tội phạm, tiêu cực, làm lành mạnh hóa dữ liệu, mạng xã hội, trong đó lành mạnh hóa cả xã hội; từ đó lấy được niềm tin của người dân.

“Ngay trong một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn có mấy sim điện thoại. Có sim chính thức giao dịch nhưng có sim để liên lạc riêng với nhau, rồi lại có gì đấy để giấu mặt, để làm cái chuyện rất không lành mạnh, hay để xem những tin xấu độc”, Tổng Bí thư nêu thực tế.

Từ đó, Tổng Bí thư yêu cầu phải áp dụng khoa học công nghệ, nắm bắt được tình hình nhân dân, dư luận xã hội. Các hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết cũng được tổ chức theo hình thức đối thoại, thảo luận, trao đổi hai chiều. Việc đăng tải tất cả trên nền tảng thông tin kỹ thuật đã giúp cho những chủ trương đường lối, quyết sách của Đảng gần gũi đi vào cuộc sống nhanh chóng hơn, sâu hơn, sinh động hơn, thuyết phục hơn và lành mạnh, an toàn, văn minh hơn.

“Chúng ta tuyên truyền nhưng lại lắng nghe được ý kiến của nhân dân. Nếu chúng ta không ứng dụng khoa học công nghệ, không có cách gì để nắm được những việc này”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Không để hình thành các “vùng trũng” dư luận

Từ đầu năm 2025 chúng ta đã có những chuyển động mạnh mẽ từ thể chế đến thực tiễn thông qua nhiều cơ chế chính sách lớn. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược mang tính cách mạng, đột phá. Đây chính là bộ khung vững chắc, định hình mục tiêu phát triển của đất nước trong tương lai.

“Công cuộc “sắp xếp lại tổ chức bộ máy” nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng hơn, mạnh hơn, tiềm năng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, thực sự trở thành “bệ phóng lịch sử” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong thế kỷ 21”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư đề nghị các tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quan tâm nghiên cứu, tìm ra giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Chúng ta đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Yêu cầu đặt ra phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc, bứt phá.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đối với công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng cực kỳ nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang.

Do đó, Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc bảo vệ chế độ và nhân dân, là “hồn cốt” của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go.

Phải bám sát thực tiễn, “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhạy bén, không để bị động, bất ngờ.

“Lấy nhân dân là chủ thể, làm trung tâm; nắm chắc tình hình nhân dân; sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các “vùng trũng” dư luận”, Tổng Bí thư gợi mở.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Hải Phạm).

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo và Dân vận cần tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh “Đại đoàn kết” - điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, sắc nét trong tham mưu chiến lược các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận. Mục tiêu là đưa công tác khoa giáo thực sự "đi trước, mở đường" cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo quốc gia.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tập trung cao độ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội XIV là thời điểm hội tụ “trí tuệ, tâm huyết, ý chí” của toàn Đảng, toàn dân tộc, soi đường cho chặng đường phát triển mới.

Thành công của Đại hội là thành công của tinh thần đổi mới, thành công của tự chủ, thành công của đại đoàn kết toàn dân tộc, thành công của công tác tổ chức, công tác tuyên truyền.

“Ngành Tuyên giáo và Dân vận phải là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; về những thành tựu to lớn của đất nước qua 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Cuối cùng, Tổng Bí thư chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”, thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân.

“Tôi đặc biệt nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ “chuyên tâm, thạo việc” trong công tác Tuyên giáo và Dân vận. Trước mắt, công tác tuyên giáo, dân vận phải tập trung vào nhiệm vụ cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội”, Tổng Bí thư nêu yêu cầu.

Tổng Bí thư tin tưởng toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo và Dân vận sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.