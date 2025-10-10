Hà Nội gắn biển công trình dân vận khéo chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố

Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đảng ủy phường Tây Mỗ tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển công trình dân vận khéo đối với công trình "Sạch ao làng - đẹp quê hương" do tổ dân vận cùng nhân dân tổ dân phố Tháp thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, cho biết công trình "Sạch ao làng - đẹp quê hương" là một điển hình tiêu biểu trong việc cụ thể hóa phong trào dân vận khéo trên lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Lễ công bố quyết định và gắn biển công trình dân vận khéo đối với công trình "Sạch ao làng - đẹp quê hương" (Ảnh: Gia Luật).

Theo bà Huệ, thành quả của công trình không chỉ là một ao làng được làm sạch, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, ý chí đồng lòng và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Cùng với đó, bà Huệ nhấn mạnh mô hình còn tạo ra không gian văn hóa cộng đồng lành mạnh, trở thành nơi gặp gỡ, sinh hoạt gắn kết tình làng nghĩa xóm, thể hiện đúng tinh thần của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đảng ủy phường Yên Hòa tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển công trình dân vận khéo đối với công trình "Không gian xanh - trường học hạnh phúc" do tập thể giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh Trường THCS Cầu Giấy thực hiện.

Lễ gắn biển công trình dân vận khéo đối với công trình "Không gian xanh- Trường học hạnh phúc" (Ảnh: Gia Luật).

Bà Huệ cho biết công trình là một điển hình tiêu biểu trong việc cụ thể hóa phong trào dân vận khéo trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Mục tiêu của dự án là biến khu vườn hoa cũ thành khu vui chơi an toàn, bổ ích, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cho rằng điều đáng trân trọng là công trình được thực hiện trên tinh thần xã hội hóa và sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và 1 doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng 450 triệu đồng.

"Việc cải tạo đã biến không gian nhà trường trở nên xanh, sạch, đẹp hơn, đặc biệt còn tôn lên vẻ đẹp của cây giáng hương do Tổng Bí thư Tô Lâm trồng tại trường, tạo thêm ý nghĩa chính trị, lịch sử cho công trình", bà Huệ nói.

Việc gắn biển hai công trình trên nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025) và 95 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng