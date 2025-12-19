Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc ngành Tuyên giáo và Dân vận

Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy với tổng số hơn 3.000 đại biểu và 3.280 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước với hơn 74.800 đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Không gian trưng bày sách (Ảnh: Hải Phạm).

Vai trò dẫn dắt, kết nối, lắng nghe và phản hồi của ngành tuyên giáo và dân vận

Báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho thấy, năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, toàn ngành đã vừa sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa đảm bảo hoạt động thông suốt.

Mô hình mới từng bước phát huy hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung triển khai 21 đề án.

Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề; tổ chức hàng nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chính trị ở quy mô Trung ương và địa phương nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung chỉ đạo lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chủ trương đột phá.

Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, nhiều đề tài có giá trị ứng dụng cao khẳng định năng lực nghiên cứu, tư duy đổi mới và vai trò tham mưu chiến lược của ngành trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ kiểm tra hành chính, hình thức sang giám sát chuyên đề, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các nhiệm vụ chính trị lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí (Ảnh: Hải Phạm).

Báo cáo cho thấy, năm nay công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện.

Việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng chưa từng có về quy mô và chiều sâu. Chỉ trong một tháng, từ ngày 15/10 đến 15/11, đã có gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, đóng góp gần 14 triệu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện của Đảng.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra từ ngày 10/11 đến 30/11 đã thu hút gần 2 triệu lượt người tham gia, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ niềm tin, nhận thức chính trị và tinh thần đồng hành của nhân dân hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Những con số trên thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, kết nối, lắng nghe và phản hồi của ngành tuyên giáo và dân vận trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tạo đồng thuận xã hội đối với các quyết sách chiến lược của Đảng”, báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Ngoài ra, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng tiếp tục được đổi mới tư duy, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao hơn so với giai đoạn trước. Điểm nổi bật là chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang học tập, thảo luận, đối thoại mở, kết hợp với các hình thức triển lãm trực quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đưa vào sử dụng học liệu điện tử, cơ sở dữ liệu dư luận xã hội, vận hành hệ thống thông tin tuyên giáo và dân vận trên nền tảng thiết bị di động để nâng cao tính tương tác, mở rộng khả năng tiếp cận nghị quyết.

Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Các mô hình hay, cách làm mới trong học tập Bác được nhân rộng. Nhiều tấm gương tiêu biểu được phát hiện, biểu dương, tạo sức lan tỏa tích cực.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai toàn diện, quyết liệt, chủ động, nền nếp, thể hiện rõ sức chiến đấu và vai trò nòng cốt của ngành Tuyên giáo và Dân vận.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Không gian trưng bày, triển lãm ảnh tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: Hải Phạm).

Đặc biệt, cơ quan này đã tham mưu Bộ Chính trị quy định cụ thể nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc là nhiệm vụ chính thức, trực tiếp của cấp ủy các cấp, phải thường xuyên lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, đã kịp thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và hướng dẫn thành lập, hoạt động Ban công tác 35 cấp xã, phường, đặc khu phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Ngoài ra, theo báo cáo, công tác báo chí, xuất bản tiếp tục được triển khai toàn diện, chủ động và sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

"Hệ thống báo chí cách mạng đã phát huy vai trò, sứ mệnh, tạo dòng chủ lưu, dẫn dắt, định hướng hình thành dư luận xã hội tích cực, khơi dậy lòng yêu nước; kịp thời tuyên truyền và lan tỏa mạnh mẽ các bài viết, phát biểu, thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm", báo cáo cho hay.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đặt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Bên cạnh chủ động, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản về Đại hội XIV của Đảng. Tăng cường đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, kích động chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Song song với đó, cơ quan này sẽ triển khai đồng bộ việc nghiên cứu, học tập các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bảo đảm đúng định hướng, sáng tạo và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp được giao năm 2026. Chủ động đề xuất các vấn đề mới, khó, mang tính chiến lược như Đề án “Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số”; “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”; Đề án kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 sáng 19/12 (Ảnh: Hải Phạm).

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trong xã hội và trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm quan trọng của Đảng, của đất nước, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thúc đẩy triển khai xây dựng, thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển hai con số, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Ngoài ra, toàn ngành sẽ phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường tính dân chủ, minh bạch trong quản lý xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lan toả các mô hình, điển hình tiêu biểu và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo.

"Hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm", báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho hay.