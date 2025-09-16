Tuyến đường dài 2,5km thi công cả thập kỷ chưa xong

Hơn một thập kỷ trôi qua kể từ ngày khởi công, tuyến đường Lương Định Của (TP Thủ Đức cũ) dài khoảng 2,5km vẫn trong tình trạng ngổn ngang, chưa đồng bộ, gây bức xúc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt rào chắn, lô cốt án ngữ mặt đường đã thu hẹp không gian lưu thông, dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Mặt đường Lương Định Của đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Trong mùa mưa, tình trạng ngập lụt, lầy lội càng trở nên phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Sự chậm trễ trong thi công đã đẩy sự bức xúc của người dân lên đỉnh điểm. Ông H.T. (54 tuổi, phường An Khánh) chia sẻ: "Chúng tôi đã quá mệt mỏi. Ban ngày bụi, ban đêm ồn ào vì thi công, buôn bán ế ẩm, đi lại khổ sở".

Chị Trần Thị Mai, một tiểu thương gần khu vực, cho biết thêm: "Buổi chiều và tối bụi bay dày đặc. Tôi phải tưới nước và đeo khẩu trang thường xuyên".

Nhiều người dân bày tỏ sự thất vọng: "Cứ mưa xuống là nước ngập, đường trơn trượt nguy hiểm. Người dân đã nghe nhiều lời hứa hẹn, nhưng giờ chỉ mong sớm thấy đường hoàn chỉnh, sạch sẽ, không còn rào chắn nữa".

Tình trạng ùn ứ giao thông diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Nguyên nhân chính của sự chậm trễ này là do vướng mắc về mặt bằng, đặc biệt là đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú, dài hơn 500m. Khu vực này có khoảng 2,2ha đất chồng ranh dự án Khu đô thị Phát triển An Phú, do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Toàn bộ 154 hồ sơ với diện tích 15.695,4m² đất trong ranh giới dự án đã được bồi thường, giải phóng và bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, khu đất hơn 22.000m² trong phạm vi Khu đô thị An Phú vẫn đang chờ phương án giải quyết từ UBND TPHCM để sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công nút giao An Phú.

UBND TPHCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện các hạng mục quan trọng, trong đó có nút giao An Phú, ngay trong năm 2025.