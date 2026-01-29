Triển lãm "Mừng Đảng, mừng Xuân" chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Tham dự triển lãm có bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam được sáng tác trong thời gian gần đây, phản ánh sinh động vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa tiêu biểu; đặc biệt là những hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, phát triển, vươn mình mạnh mẽ trong vận hội mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần và khát vọng của toàn dân tộc xây dựng “một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng nhau tham quan một vòng triển lãm, thưởng lãm các tác phẩm được trưng bày.

Những hình ảnh tiêu biểu, nổi bật tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra được trưng bày trang trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Năm 2025 là một năm có nhiều dấu mốc nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước. Nhiều sự kiện, hoạt động có quy mô, tầm vóc lớn đã được tổ chức thành công.

Tiêu biểu như Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế, tiềm lực và hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Anh Trương Anh Đức, tác giả tác phẩm “Những cô gái vàng Việt Nam” chia sẻ: “Được cầm trên tay chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt về con người Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, tôi thực sự cảm thấy rất tự hào".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cạnh các tác phẩm trưng bày.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tỏ ra thích thú khi ngắm tác phẩm "Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

Đông đảo bạn trẻ yêu nhiếp ảnh cũng tìm đến triển lãm để tham quan, chiêm ngưỡng và học hỏi kinh nghiệm từ các tác phẩm được trưng bày.

“Triển lãm ảnh Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra từ 28/1-26/2 tại Nhà triển lãm (29 Hàng Bài, Hà Nội).