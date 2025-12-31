TPHCM ùn tắc cửa ngõ trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Ngày cuối cùng của năm 2025, TPHCM chứng kiến tình trạng ùn tắc kéo dài tại nhiều tuyến đường cửa ngõ, khi người dân đổ về quê hoặc đi du lịch sớm trước thềm Tết Dương lịch.

Tại cửa ngõ phía Tây, quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Chánh đã đông nghẹt phương tiện từ chiều đến tối, với dòng xe máy và ô tô nối dài, di chuyển chậm chạp. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ vòng xoay An Lạc về Nguyễn Văn Linh, cũng rơi vào tình trạng tương tự từ khoảng 16h, khi xe cộ ken đặc, nhích từng mét.

Tại Bến xe Miền Tây, lượng khách đổ về vừa phải, người dân có thể mua vé thoải mái. Dự kiến, giờ cao điểm sẽ là sau 19h, khi người dân tan ca ngày làm việc cuối cùng của năm.

Đại diện bến xe cho biết, lượng khách dự kiến xuất bến trong ngày 31/12 là 42.000 lượt, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số 1.700 xe xuất bến.

Khu vực phà Cát Lái, nút giao An Phú và tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng ghi nhận lượng xe lớn. Nhiều gia đình lựa chọn rời thành phố đi các tỉnh miền Đông, miền Tây hoặc du lịch ngắn ngày, khiến các tuyến đường dẫn vào cao tốc và bến phà đông kín xe.

Đường Mai Chí Thọ kẹt cứng hơn 2km vào lúc 17h30.

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường quanh nhà ga luôn trong tình trạng ùn ứ, đặc biệt vào khung giờ chiều tối.

Công viên Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Cộng Hòa, Phan Thúc Duyện cũng bị ùn tắc kéo dài.

Nhiều gia đình chở theo trẻ nhỏ, đồ dùng sinh hoạt, quà biếu, kiên nhẫn nhích từng mét giữa dòng xe đông đúc trong tiết trời nắng nóng.

Khoảng 18h, Bến xe Miền Đông (cũ) cũng trở nên nhộn nhịp với dòng hành khách đổ về ngày một đông, chen chân tại các quầy vé và khu vực chờ xe.

Bà Lưu Thị Hoa (57 tuổi) cùng đoàn hành hương chọn chuyến xe đi Kon Tum, tận dụng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 để du lịch.

Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (19 tuổi) cùng gia đình cũng có mặt sớm tại bến xe để chờ chuyến về Lâm Đồng, cho biết giá vé xe về quê dịp Tết năm nay không thay đổi nhiều so với ngày thường.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch chính thức của công chức, viên chức kéo dài 4 ngày, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1.

Theo ghi nhận, khu vực phà Cát Lái chỉ đông đúc ở làn xe máy. Một nhân viên phà Cát Lái chia sẻ: "Một số tuyến đường thay thế phà đã được đưa vào sử dụng nên lượng xe ô tô qua phà vào dịp lễ đã giảm đi rất nhiều".

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo, từ 21h ngày 31/12 đến 1h ngày 1/1/2026, TPHCM sẽ hạn chế xe cộ trên nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2026.