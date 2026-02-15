Thị trưởng Kiev: Thủ đô của Ukraine trên bờ vực thảm họa

Khói lửa bốc lên ở Kiev sau một cuộc tập kích của Nga (Ảnh: Global Images).

Trả lời phỏng vấn với Financial Times ngày 15/2, Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko cho biết các cuộc không kích liên tục của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong giai đoạn này đã đẩy Kiev đến bờ vực thảm họa.

“Ngay lúc này, câu hỏi về tương lai của đất nước chúng tôi, liệu chúng tôi có tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập hay không vẫn còn bỏ ngỏ”, ông Klitschko nói.

Khoảng 3,5 triệu cư dân ở thủ đô của Ukraine đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột toàn diện với Nga nổ ra cách đây gần 4 năm.

Nhiệt độ đã giảm xuống dưới âm 20°C, và Kiev bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày. Tình hình thêm trầm trọng khi Nga liên tục phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, gây mất điện, sưởi ấm và nước trên diện rộng.

Các vụ tập kích nhắm vào 3 nhà máy điện lớn cũng như các cơ sở năng lượng khác trên khắp Ukraine.

Đến ngày 14/2, hệ thống sưởi đã được khôi phục tại thêm 1.100 tòa chung cư ở Kiev.