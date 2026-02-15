Báo Malaysia bình luận việc AFC có thể xử thua CLB Công an Hà Nội

Theo nguồn tin từ tờ ESPN, CLB Công an Hà Nội đã điền tên hai cầu thủ đáng lẽ phải chấp hành án treo giò một trận vào đội hình xuất phát, đó là tiền vệ người Australia Stefan Mauk và tiền đạo người Brazil China.

CLB Công an Hà Nội đối diện với nguy cơ bị xử thua trước Tampines Rovers (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Theo dữ liệu trận đấu chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cả hai đã nhận thẻ vàng thứ ba tại vòng bảng ở trận thua 0-1 trước Tai Po. Theo điều 59.1.1 trong điều lệ giải, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp tại giải. Trong trường hợp của Mauk và China, họ sẽ buộc phải vắng mặt trong trận lượt đi vòng 1/8 gặp Tampines Rovers vào hôm 11/2 vừa qua.

Dẫu vậy, cả hai vẫn đá chính, trong đó China ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Công an Hà Nội ở phút 37.

Điều đó đồng nghĩa với việc CLB Công an Hà Nội đối diện với nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 trước đại diện của Singapore. Bình luận về vấn đề này, tờ Makan Bola viết: “Việc sử dụng hai cầu thủ đáng ra bị treo giò trong trận đấu với Tampines Rovers khiến cho CLB Công an Hà Nội đối diện với án phạt từ AFC.

Ở trận đấu đó, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 nhưng họ đang đối diện với nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đại diện của Singapore. AFC sẽ đưa ra án phạt chính thức với CLB của Việt Nam trước trận lượt về giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers vào ngày 18/2.

Cầu thủ Stefan Mauk được sử dụng không hợp lệ? (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Vào năm ngoái, CLB khác của Singapore là Lion City Sailors cũng hưởng lợi khi CLB Sanfrecce Hiroshima bị phát hiện sử dụng cầu thủ không hợp lệ ở tứ kết cúp C2 châu Á. Sau đó, Lion City Sailors thậm chí đã tiến vào trận chung kết giải đấu.

Liệu chăng, Tampines Rovers lại được hưởng lợi tương tự ở giải đấu năm nay? Nếu CLB Công an Hà Nội đánh mất thành quả vì sai lầm sơ đẳng như vậy thì thực sự đáng tiếc”.

Trong trường hợp bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội phải giành chiến thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên ở lượt về trên đất Singapore mới giành vé đi tiếp.