Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo trong đào tạo, làm giả chứng chỉ y khoa

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ xác minh, khởi tố bị can, bắt tạm giam La Thế Quang (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân.

Đối tượng Quang bị cáo buộc các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng La Thế Quang bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, La Thế Quang đã sử dụng Fanpage của Trung tâm vật lý trị liệu The Kan để đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu.

Quang quảng bá rầm rộ, đưa ra thông tin gian dối về việc trung tâm có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, cam kết học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chính quy do nhà trường cấp sau khi hoàn thành khóa học.

Tin tưởng vào những lời quảng cáo này, 9 học viên đã nộp hồ sơ và đóng tổng số tiền gần 100 triệu đồng học phí. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không hề có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, trực tiếp giảng dạy. Để tạo lòng tin, đối tượng đã đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, nhằm tiếp tục thu hút thêm người đăng ký.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi các cá nhân là bị hại trong vụ án liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.