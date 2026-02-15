Bắt khẩn cấp 4 tài xế đánh nhau sau va chạm xe gần sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến 2 vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Cường (áo trắng) và Hùng bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 12h50 ngày 9/2, trên đường Bạch Đằng (hướng vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa), Lê Tấn Cường (SN 1978, tài xế xe buýt) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, tài xế taxi).

Hai bên dừng xe giữa đường khi có mật độ lưu thông cao, rồi lao vào xô xát, thậm chí sử dụng hung khí tấn công, gây mất trật tự và cản trở giao thông. Vụ việc được người dân quay clip, đăng tải trên mạng xã hội, tạo dư luận không tốt.

Đối tượng Thái (quần ngắn) và Mai (Ảnh: Công an cung cấp).

Một vụ việc khác xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 11/2, tại khu vực đường Trường Sơn, trước lối ra ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Thời điểm đó, Vũ Văn Thái (SN 1968, tài xế taxi) xảy ra va chạm xe nhẹ với ô tô do Phan Tiến Mai (SN 1967) cầm lái.

Hai bên sau đó đã chặn đầu xe nhau, đập phá, xô xát, thậm chí trèo lên nắp capo khi phương tiện đang di chuyển, gây náo loạn khu vực và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp các đối tượng trên để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.