Lừa tài xế xe tải, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc chở hàng

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an phường An Khê bắt giữ Nguyễn Phước Anh (SN 1990, trú phường An Khê) theo quyết định truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024, Anh đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo để tham gia các hội nhóm vận tải như “Hội lái xe Bắc - Nam”, “Hội xe tải Bình Định - Sài Gòn”… nhằm tìm kiếm tài xế có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Đối tượng Nguyễn Phước Anh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cùng lúc, đối tượng này cũng tìm kiếm những người có hàng hóa cần thuê xe tải. Sau đó, Anh chụp ảnh thông tin lô hàng gửi cho tài xế, thỏa thuận giá cước và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để được nhận hàng.

Nhiều tài xế đã tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của Anh. Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Với thủ đoạn tinh vi này, Nguyễn Phước Anh đã lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, truy nã đối với Nguyễn Phước Anh.

Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa phương như Bắc Ninh, Huế, TPHCM nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an.