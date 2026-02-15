Ông Obama tin người ngoài hành tinh có thật

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters).

Trong nhiều thập niên, người Mỹ đã đặt câu hỏi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và cơ sở giam giữ bí ẩn giữa sa mạc mang tên Vùng 51. Sau 2 nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ông tin người ngoài hành tinh là có thật.

“Họ là có thật, nhưng tôi chưa từng thấy họ, và họ không bị giam giữ ở Vùng 51. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi tồn tại một âm mưu khổng lồ nào đó và họ đã giấu cả Tổng thống Mỹ”, ông Barack Obama chia sẻ ngày 14/2.

Đồn đoán về một cơ sở chứa tàn tích của người ngoài hành tinh và các vật thể bay không xác định (UFO) tồn tại bên dưới căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 ở miền nam bang Nevada từ lâu đã ám ảnh những người theo thuyết âm mưu.

Trong số các giả thuyết về những hoạt động bí mật tại cơ sở này có việc lưu trữ, kiểm tra và “đảo ngược kỹ thuật” các tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh bị rơi, bao gồm cả những vật liệu được cho là thu hồi tại Roswell, bang New Mexico, năm 1947.

Những người khác suy đoán cơ sở này chuyên phát triển đủ loại công nghệ, bao gồm vũ khí thiên hà, du hành thời gian và dịch chuyển tức thời, hoặc thậm chí một dạng kiểm soát thời tiết.

Bình luận của ông Obama về Vùng 51 và người ngoài hành tinh được đưa ra vài tháng sau khi đạo diễn một bộ phim tài liệu, cáo buộc có sự che giấu về trí tuệ phi nhân loại và Tổng thống Mỹ có thể sớm xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

“Tôi nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi việc phát hành bộ phim này được tiếp nối bằng việc một Tổng thống đương nhiệm bước lên bục phát biểu và nói với thế giới chúng ta không cô độc trong vũ trụ”, Dan Farah, đạo diễn bộ phim, nói.

Cho đến nay các Tổng thống Mỹ vẫn chưa công khai đưa ra câu trả lời dứt khoát về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Obama bình luận về sự tồn tại của UFO.

“Khi nói đến người ngoài hành tinh, có một số điều tôi không thể nói trên sóng truyền hình”, ông đùa trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.

Vị Tổng tư lệnh thứ 44 của Mỹ sau đó xác nhận rằng các vụ nhìn thấy UAP là có thật, và chính phủ không thể giải thích nguồn gốc của các vật thể bay này cũng như các kiểu bay bất thường của chúng.

Các đoạn video radar bị rò rỉ, được cho là do máy bay không người lái Reaper của Không quân Mỹ ghi lại cách đây 13 năm, được cho là cho thấy các Hiện tượng Dị thường Không xác định (UAP), thuật ngữ mới của chính phủ Mỹ dùng thay cho UFO, bay trên khu vực Trung Đông.

Video được các phóng viên và nhà nghiên cứu UFO nổi tiếng George Knapp và Jeremy Corbell chia sẻ vào đầu tháng 2.

Năm 2021, Lầu Năm Góc công bố 3 đoạn video cho thấy những vật thể kỳ lạ lao vút qua bầu trời, một UAP được nhìn thấy xoay chuyển ngược chiều gió.