TPHCM mở rộng không gian xanh ven sông Sài Gòn, hướng tới đô thị đáng sống

Dự án công viên Bason giai đoạn 2, trải dài trên khu đất 10ha ven sông Sài Gòn, đang được kỳ vọng trở thành một quảng trường, công viên xanh, hiện đại độc đáo ngay trung tâm TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, công nhân đang hối hả thi công các hạng mục hạ tầng trong khu vực công viên ven sông. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 1 năm 2026.

Một số tuyến đường nội bộ và khu vực trồng cây xanh đã dần hình thành, tạo nên diện mạo ban đầu cho công viên.

Máy móc, thiết bị hiện đại đã được huy động đến công trường, sẵn sàng cho giai đoạn thi công tiếp theo.

Từ trên cao, toàn cảnh công trường cho thấy các hạng mục đang được triển khai đồng loạt, hứa hẹn một không gian xanh mới cho thành phố.

Với vị trí đắc địa, đối diện Thảo Cầm Viên và gần bến Bạch Đằng, dự án sẽ hình thành quảng trường công cộng ven sông, tuyến phố đi bộ, công viên và bến du thuyền nội khu, góp phần mở rộng không gian xanh cho trung tâm TPHCM.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, định hướng phát triển không gian đô thị theo trục sông Sài Gòn, với việc xây dựng 42 công viên cây xanh dọc hành lang sông.

Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng sống và tạo bản sắc riêng cho đô thị ven sông.

Mặc dù sông Sài Gòn kéo dài hơn 80km qua TPHCM, số lượng công viên ven sông vẫn còn khiêm tốn. Các dự án đô thị tích hợp công viên và quảng trường ven sông được xem là hướng đi mới, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí và tạo điểm nhấn cảnh quan.

Các chuyên gia nhận định, khi chuỗi công viên ven sông được hình thành đồng bộ, TPHCM không chỉ có thêm "lá phổi xanh" mà còn tạo dựng hệ sinh thái du lịch – dịch vụ – văn hóa đô thị mới, tương tự các mô hình nổi tiếng ở Singapore hay Bangkok.

Không chỉ ở Singapore và Bangkok, nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng đang phát triển các dự án lớn tại những vị trí trọng điểm, thường là ven sông và gần các tuyến giao thông công cộng, tạo ra sức hút mới và tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế địa phương.