TPHCM khởi công Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở khu Thủ Thiêm

Sáng 10/10, TPHCM đã đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm, trong đó có công trình xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM, nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự án này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Với thiết kế kiến trúc hiện đại, Cung Thiếu nhi TPHCM được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới về văn hóa - giáo dục dành cho tuổi thơ, là nơi ươm mầm những công dân toàn cầu và tài năng trẻ cho đất nước. Dự án hướng tới mục tiêu kiến tạo một không gian phát triển toàn diện, tiên tiến, xứng tầm với vị thế của một siêu đô thị trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh công trình không chỉ là một dự án xây dựng đơn thuần mà còn hiện thực hóa sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với thế hệ tương lai.

“Dự án Cung Thiếu nhi TPHCM được kỳ vọng sẽ là một không gian sáng tạo, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cho những chủ nhân tương lai của đất nước, thể hiện sự đầu tư bền vững cho tương lai của TPHCM”, ông Cường chia sẻ.

Công trình được xây dựng trên khu đất số 5-2, góc đường Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu chức năng số 5 phường An Khánh (TPHCM).

Dự án có tổng diện tích 39.911,50m2 với diện tích sàn xây dựng 38.012,05m2, đảm bảo không gian rộng rãi, đa chức năng cho mọi hoạt động học tập, vui chơi và sinh hoạt của thiếu nhi.

Với tổng giá trị 1.124 tỷ đồng, dự án được bố trí từ nguồn vốn ngân sách thành phố trong niên hạn đến ngày 31/12/2028.

Nhiều máy móc, xe cơ giới đã được tập kết tại công trình, sẵn sàng cho giai đoạn thi công.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.

Công trình chính được thiết kế với quy mô 10 tầng, bao gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 9 tầng lầu.

Thiết kế kiến trúc hiện đại của công trình lấy cảm hứng từ sự năng động và sáng tạo của trẻ thơ. Bên trong sẽ tích hợp đầy đủ các khu vực chuyên môn như 04 khán phòng, hội trường đa năng từ 300-600 chỗ; 06 rạp chiếu phim 127-175 chỗ; các phòng học nghệ thuật, võ thuật, kỹ thuật, năng khiếu, khu vui chơi rèn luyện thể chất… Mỗi tầng là một thế giới kiến thức và trải nghiệm khác nhau.

Đặc biệt, công trình chú trọng tạo lập các sân chơi ngoài trời sáng tạo, kết hợp giáo dục thể chất và giáo dục môi trường. Khu vực cảnh quan sẽ được thiết kế xanh mát với công viên nhỏ, quảng trường trung tâm làm nơi tổ chức các sự kiện lớn và sinh hoạt tập thể, cùng với các khu vực tiểu cảnh khám phá giúp các em gần gũi hơn với thiên nhiên. Điểm nhấn của hạng mục này là Quảng trường nước - Khán đài ngoài trời 1.308 chỗ có mái che, với diện tích khoảng 1.246m2.

Đáng chú ý, công trình ứng dụng hệ thống quản lý thông minh BMS, giúp điều hành và giám sát đồng bộ các hạng mục kỹ thuật, đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng.