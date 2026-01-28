Khoảnh khắc máy bay Mỹ mài bụng tóe lửa trên đường băng

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc một máy bay nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) buộc phải hạ cánh khẩn cấp bằng bụng xuống sân bay ở Texas hôm 27/1 sau khi gặp sự cố kỹ thuật.

Đoạn video cho thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội từ phần dưới của máy bay tầm cao WB-57 khi máy bay trượt dài trên đường băng.

Máy bay NASA mài bụng tóe lửa trên đường băng (Nguồn: RT).

Người phát ngôn của NASA Bethany Stevens đã xác nhận sự cố trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi hạ cánh.

“Hôm nay, một sự cố kỹ thuật xảy ra với một trong những chiếc WB-57 của NASA dẫn đến việc máy bay hạ cánh mà không có càng đáp tại sân bay Ellington”, người phát ngôn cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng tất cả các thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

“Tương tự bất kỳ sự cố nào, NASA sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân dẫn đến vụ việc”, người phát ngôn nói thêm.

WB-57 là máy bay nghiên cứu tầm cao được NASA sử dụng cho các nhiệm vụ khoa học, bao gồm nghiên cứu khí quyển, quan sát khoa học Trái đất và hỗ trợ nghiên cứu du hành vũ trụ.