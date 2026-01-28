Bạn đọc Dân trí giúp chàng trai 19 tuổi trở về nhà, bắt đầu lại cuộc sống (Video: Hương Hồng).

Ngày 28/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 167.496.253 đồng tới gia đình em Bùi Thanh Tường (SN 2007, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ), nhân vật trong bài viết "Ngã vào gầm xe tải, chàng trai 18 tuổi nguy kịch, gia đình kiệt quệ cầu cứu".

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản của báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ tới tài khoản của chị Bùi Thị Thiên (SN 1986, mẹ của Tường).

Ngoài khoản hỗ trợ trên, qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại bệnh viện, gia đình em Tường còn nhận được hơn 33 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng. Như vậy đến nay, tổng số tiền gia đình em Tường nhận được là hơn 200 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí (bên phải) trao biển biểu trưng số tiền 167.496.253 đồng bạn do đọc Dân trí giúp đỡ tới chị Bùi Thị Thiên (mẹ bệnh nhân Tường) (Ảnh: CTV).

Sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã mang lại kết quả tích cực. Em Tường không chỉ qua cơn nguy kịch mà còn đủ điều kiện xuất viện, tiếp tục phục hồi chức năng tại nhà. Sau khi thanh toán các chi phí điều trị, số tiền còn lại đủ để Tương lắp chân giả, mở ra cơ hội để em tập đi, sinh hoạt và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Trong niềm xúc động, chị Bùi Thị Thiên chia sẻ rằng, đã có những thời điểm gia đình tưởng như không còn lối thoát khi vừa lo viện phí, vừa nơm nớp sợ mất con.

“Có lúc em nghĩ chỉ cần con sống đã là điều may mắn. Không ngờ hôm nay con được về nhà, lại còn có hy vọng lắp chân giả. Đó là điều gia đình em chưa từng dám nghĩ tới”, chị Thiên xúc động nói.

Gặp nạn trên đường đi làm về, tính mạng chàng trai 18 tuổi đã từng rơi vào nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Thiên cho biết, sự chung tay của bạn đọc không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài chính mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cả gia đình gượng dậy sau biến cố.

“Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã dang tay giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn nhất. Gia đình em sẽ luôn ghi nhớ ân tình này!”, chị Thiên bày tỏ.

Tường đã vượt qua cơn nguy kịch, được xuất viện về nhà tiếp tục phục hồi chức năng (Ảnh: CTV).

Đồng hành cùng gia đình trong suốt quá trình điều trị, chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết Tường là một trong những trường hợp hồi phục tích cực nhờ được hỗ trợ kịp thời.

“Việc bạn đọc Dân trí hỗ trợ kịp thời đã giúp gia đình bệnh nhân yên tâm điều trị, không phải đứng trước nguy cơ dừng lại vì thiếu kinh phí. Đây cũng là động lực rất lớn để bệnh nhân trẻ như Tường có thêm niềm tin, quyết tâm phục hồi”, chị Phương chia sẻ.

Nụ cười đã trở lại trên môi chàng trai trẻ (Ảnh: CTV).

Ngày rời bệnh viện, Tường bước ra với đôi nạng tạm. Phía trước là chặng đường tập luyện gian nan, nhưng em không đơn độc. Trên hành trình bắt đầu lại cuộc sống, Tường mang theo không chỉ nghị lực của bản thân mà còn cả sự chở che, sẻ chia của bạn đọc Dân trí, những người đã giúp em tin rằng, sau dông bão vẫn có con đường để bước tiếp.