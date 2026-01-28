CSGT TPHCM tuyên truyền an toàn giao thông cho 4.500 công nhân dịp cận Tết

Tối 28/1, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, từ ngày 17/1 đến 27/1, đơn vị đã tổ chức 43 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho khoảng 4.500 công nhân người lao động và đội ngũ lái xe doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.

Theo PC08, TPHCM là trung tâm kinh tế lớn với hàng trăm nghìn công nhân làm việc mỗi ngày. Lưu lượng người và phương tiện lưu thông rất đông, nhất là vào các khung giờ cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Hơn 4.500 công nhân được tuyên truyền, phổ biến quy định an toàn giao thông (Ảnh: PC08).

Mặt khác, nhiều công nhân phải di chuyển quãng đường dài, làm việc với cường độ cao nên dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chủ quan khi điều khiển phương tiện. Các vi phạm phổ biến gồm chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, sử dụng rượu bia sau giờ làm.

Một số vụ tai nạn nghiêm trọng còn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật chưa đầy đủ của lái xe và việc quản lý lỏng lẻo từ doanh nghiệp vận tải.

Trước thực trạng này, PC08 xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân, lái xe và chủ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.

CSGT phổ biến các quy định pháp luật về vận tải hành khách và hàng hóa cho lái xe, quản lý, chủ doanh nghiệp (Ảnh: PC08).

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT phối hợp công an địa phương, ban quản lý khu công nghiệp và công đoàn cơ sở phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chiếu video tình huống thực tế, đồng thời truyền tải thông điệp “đi làm an toàn - về nhà bình yên”.

Đối với doanh nghiệp vận tải, CSGT làm việc trực tiếp với người đứng đầu, yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật; quản lý chặt đội ngũ lái xe về thời gian làm việc, sức khỏe, nồng độ cồn, ma túy và tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến.

Lực lượng CSGT TPHCM cũng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong 10 ngày, PC08 đã lập biên bản xử lý 2.094 trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Trong đó có 733 trường hợp vận tải hành khách và 1.361 trường hợp vận tải hàng hóa; tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 184 trường hợp.

Đại diện PC08 nhìn nhận, việc tuyên truyền đúng đối tượng, kết hợp quản lý chặt và xử lý nghiêm vi phạm là giải pháp căn cơ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.