Nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến an toàn giao thông vào thực tế

Chiều 28/1, báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025” cho các tác giả đạt giải.

Tới tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT; bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, cùng nhiều khách mời khác.

Về phía báo Dân trí có ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập; bà Nguyễn Thu Hằng, Phó tổng biên tập, cùng các trưởng, phó ban chuyên môn và đông đảo cán bộ, phóng viên, nhân viên tham gia lễ trao giải.

Theo ban tổ chức, cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025" được tổ chức từ tháng 10/2025 tới tháng 1 trên quy mô toàn quốc, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp của người dân khi tham gia giao thông.

Cuộc thi cũng nhằm truyền thông các vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động sức mạnh tập thể của mọi tầng lớp nhân dân để đưa ra những giải pháp giúp cải thiện thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi cho hay sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được gần 600 bài thi chất lượng với ba chủ đề gần gũi, phản ánh thực tế giao thông tại Việt Nam hiện nay gồm: "Lướt mạng - Mất mạng", "Điền vào chỗ trống" và "Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng".

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, giới trẻ - đối tượng mục tiêu của chương trình.

Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết, ban giám khảo đã tìm ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng có tổng giá trị 255 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà (giữa) và Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng các khách mời tham quan mô hình triển lãm các tác phẩm dự thi (Ảnh: Hải Long).

Các bài dự thi được đầu tư, chỉn chu và có tính ứng dụng cao

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết năm 2025 là một cột mốc đặc biệt khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới chính thức đi vào cuộc sống. Với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai", chúng ta đã cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái giao thông dựa trên ba trụ cột: Thượng tôn pháp luật, ứng dụng công nghệ và trách nhiệm cộng đồng.

Theo bà Hà, sau khi phát động, gần 600 tác phẩm dự thi năm nay là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của sự sáng tạo và tâm huyết của cộng đồng cũng như tính lan tỏa của cuộc thi.

"Tôi rất vui mừng khi được biết cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các nhóm và những người dự thi thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau ở các tỉnh, thành phố trong cả nước; là cán bộ, hội viên các cơ quan, đoàn thể; giáo viên và học sinh các nhà trường...

Nhiều cá nhân đã đầu tư thời gian, công sức để tìm hiểu, nghiên cứu, tham gia dự thi rất nhiệt tình, nghiêm túc, hiệu quả và đặc biệt là sự tham gia đông đảo của lực lượng quân đội, các trường kĩ thuật trong quân đội", bà Hà nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh các bài dự thi năm nay được đầu tư, chỉn chu và có tính ứng dụng cao; đã đưa ra sáng kiến và giải pháp nhằm giải quyết vào những điểm nóng nhức nhối của thực trạng giao thông hiện nay.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo điểm mù của lái xe hay những ứng dụng quản lý xe thông minh nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Đây không chỉ là những sáng kiến trên giấy mà là những công cụ thiết thực giúp chúng ta hiện thực hóa mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí", bà Hà chia sẻ.

Cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam được phối hợp tổ chức hiệu quả giữa báo Dân trí, Cục Cảnh sát giao thông và Công ty ô tô Toyota Việt Nam, bà cho rằng sự chung tay này đã biến cuộc thi thành hoạt động thiết thực và là vườn ươm cho sự sáng tạo, tri thức và tâm huyết của các nhóm và các thí sinh dự thi.

"Tiếp nối thành công của những năm đã qua, tôi tin tưởng và hy vọng cuộc thi sẽ tiếp tục có những thành công và kết quả đáng mong đợi hơn nữa, góp phần xây dựng những giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa, môi trường giao thông hiện đại, toàn diện", Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nêu ý kiến.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hải Long).

Nhấn mạnh an toàn giao thông không chỉ là mục tiêu quốc gia mà là một hành trình lâu dài cần sự cam kết và đồng thuận của Nhà nước và người dân, bà Hà cho rằng những giải pháp đạt giải hôm nay sẽ tiếp tục được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ghi nhận, phối hợp nghiên cứu để ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

"Tôi kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình hãy tiếp tục là một nhân tố tích cực, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn", Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi.

Hoạt động ý nghĩa, tập trung vào vấn đề "nóng" đang được xã hội quan tâm

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội, cho biết Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 là một hoạt động thường niên do báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota tổ chức. Cuộc thi lần này đã thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, giới trẻ - đối tượng mục tiêu của chương trình.

Sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 600 bài thi chất lượng với ba chủ đề gần gũi, phản ánh thực tế giao thông tại Việt Nam hiện nay gồm "Lướt mạng - Mất mạng", "Điền vào chỗ trống" và "Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng". Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết, ban giám khảo đã tìm ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội, chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hải Long).

Theo bà Thủy, cuộc thi năm nay với số lượng tham gia đông đảo, các đối tượng tham gia đa dạng từ học sinh, sinh viên, công viên chức và đặc biệt là sự tham gia đông đảo của lực lượng quân đội, các trường kỹ thuật trong quân đội.

"Có thể nói cuộc thi là một hoạt động rất ý nghĩa, tập trung vào vấn đề "nóng" đang được xã hội quan tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động sức mạnh tập thể của mọi tầng lớp nhân dân, để đưa ra những giải pháp giúp cải thiện thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam", bà Thủy chia sẻ.

Dưới góc độ địa phương, bà Thủy cho biết Ban an toàn giao thông TP Hà Nội đánh giá cao cao mục đích, ý nghĩa của cuộc thi.

"Chúng tôi hy vọng, thông qua cuộc thi, các giải pháp, sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam sẽ được các cơ quan chức năng nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Hà Nội cũng như các địa phương trong cả nước, qua đó góp phần quan trọng nâng cao được nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn, văn minh hơn, thân thiện hơn", bà Thủy nêu ý kiến.