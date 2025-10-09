TPHCM sắp có dự án nhà ở xã hội 1.200 căn, vốn đầu tư 850 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (Idico-Conac) cho biết UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho đơn vị này làm dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1. Địa chỉ dự án tại phường Phú Mỹ (trước đây là phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Phối cảnh dự án (Nguồn: CĐT).

Dự án có diện tích hơn 34.260 m2, gồm 3 khối chung cư cao 15 tầng, cung cấp 1.200 căn hộ. Tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng, trong đó Idico-Conac góp 20% (tương đương 170 tỷ đồng), phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Dự án có quy mô dự kiến khoảng 3.200 người.

Ngoài khu nhà ở xã hội, chủ đầu tư được phép xây dựng 34 căn nhà liên kế thương mại, diện tích khoảng 80 m2/căn. Chiều cao công trình gồm 4 tầng nổi, 1 tum.

Dự án được quy hoạch đồng bộ với các tiện ích nội khu gồm trường mầm non, khu thể dục thể thao, công viên cây xanh, đường nội bộ, bãi xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

TPHCM đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong năm nay, thành phố đã hoàn thành 2 dự án đưa vào sử dụng, quy mô hơn 1.500 căn, gồm dự án nhà lưu trú công nhân phường Cát Lái (672 căn), dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (882 căn).

Thành phố cũng đã khởi công xây dựng thêm 3 dự án hơn 2.000 căn; 13 dự án đang thi công xây dựng, quy mô hơn 14.500 căn. Dự kiến đến cuối năm nay, 7 dự án sẽ hoàn thành với hơn 5.200 căn.

Nhằm chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội cho các năm tiếp theo, hiện nay TPHCM có 26 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 24.600 căn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công xây dựng.

Tại buổi làm việc mới đây với đoàn khảo sát Bộ Xây dựng, đại diện Sở Xây dựng TPHCM nêu một số các vướng mắc trong quá trình thực hiện như: điều kiện về quyền sử dụng đất của nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư; thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp pháp khác...