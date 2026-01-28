Tổng Bí thư Tô Lâm: "Khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được"

Tối 28/1, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, UBND các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, TP Hà Nội, TPHCM và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Cầu truyền hình đặc biệt với chủ đề "Hai tay xây dựng một sơn hà".

Lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó để đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc, xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động lực lượng to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại điểm cầu khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: TTXVN).

Chương trình không chỉ kể lại lịch sử mà nhấn mạnh bài học về phương pháp muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định; muốn bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội. Khi các giá trị 1941 (tự chủ, đoàn kết, tổ chức, kỷ luật, quyết đoán) được soi chiếu vào nền quản trị hiện đại, niềm tin và đồng thuận xã hội được bồi đắp, thúc đẩy quyết tâm hành động vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

4 điểm cầu được thiết kế theo mô hình "mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ". Điểm mới của phần thể hiện mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một đường dây.

Hình tượng xuyên suốt là "đôi bàn tay". Đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai. Một biểu tượng giản dị nhưng đủ mạnh để kết nối lịch sử với hiện tại.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Phương Hoa /TTXVN).

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền như then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam Bộ.

Chương trình không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai, mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

"Khi lòng dân vững thì đất nước vững, khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được"

Phát biểu tại điểm cầu khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (tỉnh Cao Bằng), Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết cầu truyền hình là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, trước tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư cho biết cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những miền đất, những dấu tích đã kết tinh thành một trục di sản lịch sử, cách mạng, văn hóa thống nhất của dân tộc Việt Nam. Từ quê hương Nghệ An, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và nhân ái; từ TPHCM, nơi Người ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng giải phóng dân tộc, để rồi 30 năm bôn ba, Người trở về tổ quốc, đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng, dựa vào nhân dân, gây dựng căn cứ địa cách mạng, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Theo Tổng Bí thư, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý mà là sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập, tự do của cách mạng Việt Nam. Từ những quyết định chiến lược được hình thành từ nơi núi rừng Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cho biết giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử mà là ở những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại, Tổng Bí thư nhấn mạnh đó là bài học về tự lực, tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc; đó là bài học dựa vào nhân dân, nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng; đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

"Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta một yêu cầu có tính nguyên tắc: Muốn giữ độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định, tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả", Tổng Bí thư nêu rõ.

Cho biết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất.

Theo Tổng Bí thư, đến năm 2030, mục tiêu cao nhất không phải là những con số hình thức, mà là đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn, thu nhập ổn định hơn, việc làm bền vững hơn, người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu. Khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là các vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được thu hẹp.

Cùng với đó, đến năm 2045, chúng ta hướng tới một nước Việt Nam phát triển, tự chủ, an toàn và thịnh vượng, nơi con người thực sự là trung tâm, nơi mỗi người dân được tôn trọng, được bảo đảm an sinh và có cơ hội phát triển toàn diện, theo Tổng Bí thư.

"Những mục tiêu đó không đo bằng khẩu hiệu mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hàng ngày của nhân dân và bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Chương trình (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong tiến trình đó, Tổng Bí thư cho rằng vùng nguồn gốc cách mạng, trước hết là Cao Bằng, giữ vị trí đặc biệt quan trọng: Vừa là nơi khởi nguồn của cách mạng Việt Nam, vừa là vùng biên cương phên dậu của Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta, phải cao bằng những tỉnh tốt nhất, tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng".

Tổng Bí thư cho biết lời căn dặn ấy hôm nay đã được đặt trong yêu cầu mới: Cao về ý chí tự lực, cao về niềm tin của nhân dân, cao về chất lượng phát triển.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho vùng biên giới không chỉ là chính sách xã hội mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia.

"Từ Pác Bó, nơi Bác Hồ trở về và đặt niềm tin vào nhân dân, chúng ta càng thấm thía một chân lý giản dị mà sâu sắc: Khi lòng dân vững thì đất nước vững, khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn, kế thừa xứng đáng với di sản mà Người để lại, hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ Đảng viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng mạnh và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển khu vực và thế giới", Tổng Bí thư nêu rõ.