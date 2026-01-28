Hà Nội xử lý gần 1.700 học sinh vi phạm giao thông trong 1 tháng

Tối 28/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong tháng 1, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn biến phức tạp. Theo đó, toàn thành phố đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 2 người chết, 6 người bị thương.

CSGT tại Hà Nội xử lý học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý gần 1.700 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, một số trường có nhiều học sinh vi phạm như: Trường THPT Mỹ Đình 53 trường hợp; Trường THPT Hà Thành 45 trường hợp; Trường THPT Nguyễn Huệ 39 trường hợp; Trường THPT Xuân Đỉnh 34 trường hợp; Trường Cao đẳng Công thương 28 trường hợp...

Nhà chức trách cho biết, để nâng cao hiệu quả thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố (từ 15/9/2025 đến 14/3), Công an Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh các trường học trên địa bàn thành phố có học sinh vi phạm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét xử lý, làm rõ trách nhiệm của các trường học, giáo viên chủ nhiệm và cá nhân học sinh, sinh viên liên quan theo quy định.