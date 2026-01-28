Người đàn ông nguy kịch do ngã giàn giáo được hỗ trợ hơn 193 triệu đồng

Phóng viên báo Dân trí và đại diện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trao biển biểu trưng số tiền 173.518.648 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ tới chị Vũ Thị Ngân (vợ bệnh nhân Lê Văn Diễn) (Ảnh: CTV).

Ngày 28/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 thăm và trao biển biểu trưng số tiền 173.518.648 đồng tới chị Vũ Thị Ngân (vợ bệnh nhân Lê Văn Diễn).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ anh Lê Văn Diễn thông qua tài khoản của báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ tới tài khoản của chị Ngân trước đó để phục vụ quá trình điều trị.

Bên cạnh đó, thông qua bài viết đăng trên báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ gia đình anh Diễn 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Diễn là 193.518.648 đồng.

Anh Lê Văn Diễn là hoàn cảnh trong bài viết “Ngã giàn giáo, người đàn ông nằm liệt giường, mẹ già và 3 con nhỏ chờ mong”, được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Bệnh nhân Lê Văn Diễn khi điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 28/8/2025, anh Diễn bị ngã giàn giáo từ tầng 3 (độ cao khoảng 9m) xuống đất, phải nhập viện cấp cứu. Anh bị chấn thương sọ não, ngực và vùng chậu, gãy đầu trên xương cánh tay...

Ban đầu, anh Diễn được điều trị tại khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2. Tuy nhiên, do nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, anh phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng nhiễm khuẩn thuyên giảm, anh Diễn được chuyển trở lại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, sau đó là khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực.

Do đa chấn thương nặng, anh Diễn bị yếu tứ chi, phải mở khí quản và ăn qua sonde dạ dày.

Sau nhiều tháng được các y, bác sĩ cứu chữa và gia đình tận tình chăm sóc, hiện anh Diễn đã có thể tự thở, tập ăn và nhận biết người thân. Tuy nhiên, dự kiến việc phục hồi chức năng sẽ tiếp tục kéo dài.

BSCKII Nguyễn Đăng Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, trân trọng gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ bệnh nhân Lê Văn Diễn (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Tại buổi trao biển biểu trưng, BSCKII Nguyễn Đăng Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, trân trọng gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các phóng viên trực tiếp tham gia hoạt động thiện nguyện. Bác sĩ Hùng đặc biệt trân quý tình cảm, sự hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm dành cho bệnh nhân Diễn cũng như nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trước đó.

Ông Hùng mong muốn, báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng các phòng, ban chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong công tác hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước sự quan tâm của cộng đồng dành cho chồng, chị Vũ Thị Ngân gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng đội ngũ y, bác sĩ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Chị Ngân cho biết, anh Diễn đã được chuyển sang điều trị phục hồi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, song chính sự chung tay của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ là nguồn động viên lớn để chị và các con tiếp tục cố gắng.