17 lần nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng, cựu giám đốc bệnh viện chỉ nghĩ "giữ hộ"

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Y dược LanQ và Công ty Y dược Sơn Lâm cùng một số bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước.

Chối quà nhưng nhắn số tài khoản để doanh nghiệp chuyển tiền

Trong vụ án, bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Bà Hương bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng của Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp này bán thuốc cho bệnh viện.

Tại tòa, bị cáo Thu Hương khai bản thân và bệnh viện “không câu nệ vấn đề” chi phần trăm "hoa hồng" bán thuốc, chỉ quan trọng chất lượng thuốc cho người bệnh.

Mặc dù vậy khi người của công ty Sơn Lâm gọi điện thoại bảo sẽ gửi quà, bà lại chủ động nhắn cho họ số tài khoản ngân hàng.

Bị cáo trình bày, do hoàn cảnh của đơn vị khó khăn phải tự chủ tài chính, trụ sở xuống cấp nhiều năm, cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị hỏng hóc... nên nghĩ doanh nghiệp bán được hàng gửi lại quà để cân đối cho bệnh viện.

Cáo trạng thể hiện, bà Trương Thị Thu Hương nhận tiền hoa hồng tổng 17 lần, đều qua chuyển khoản, lần ít nhất 5 triệu đồng, lần nhiều nhất hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, cuối tháng 1/2018, bà Hương nhận tiền hai lần liên tiếp lần lượt là 900 triệu đồng và 684 triệu đồng. Điển hình ngày 5/1/2022, nữ bị cáo nhận 1 tỷ đồng và ngày hôm sau nhận 667 triệu đồng.

“Theo bị cáo, quà gì mà lên đến 1 tỷ đồng một lần? nếu là quà đơn thuần thì có nhiều đến như vậy không”, HĐXX xét hỏi.

Bà Hương vẫn giữ quan điểm đây là quà, nhưng là quà chi chung, không phải để cá nhân hưởng lợi.

HĐXX sau đó gọi bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, đứng dậy đối chất.

Trả lời câu hỏi về mục đích đưa tiền cho nữ cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, ông Cách nói rõ "đó là tiền hoa hồng”.

Ông cho biết, cũng như với các bệnh viện khác trong vụ án, việc chi tiền "hoa hồng" nhằm tránh bị gây khó dễ trong quá trình giao thuốc, thanh toán, chứ không phải đưa tiền vô cớ.

HĐXX tiếp tục truy vấn: "Bị cáo Hương nghe rõ ông Cách khai chưa? Đây là tiền phần trăm hoa hồng, không phải tiền quà".

Song bà Hương vẫn không thừa nhận, cho rằng bản thân chưa bao giờ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhận "hoa hồng" tiền tỷ nhưng một mực phủ nhận

Khi bị cáo đang trình bày, chủ tọa yêu cầu dừng lại và đặt câu hỏi: "Nếu bị cáo nhận thức đây là quà trong sáng tại sao không nhận minh bạch bằng tài khoản của mình, mà lại nhờ chuyển qua tài khoản em gái?".

Bà Hương giải thích do em gái làm ngân hàng nên nhờ rút tiền mặt để chi tiêu cho bệnh viện cho tiện.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (Ảnh: Minh Hùng).

HĐXX tiếp tục chỉ ra mâu thuẫn: "Vậy tại sao trong nội dung chuyển khoản, Công ty Sơn Lâm không ghi là gửi quà mà lại ghi là đặt cọc, cọc mua đất?".

Trước câu hỏi này, bị cáo Thu Hương tỏ vẻ lúng túng, không trả lời.

Sau ít phút suy nghĩ, bị cáo nói rằng khi đưa tiền, Công ty Sơn Lâm không nói rõ đó là tiền quà hay tiền hoa hồng.

Dù nhận tiền vào tài khoản cá nhân, bà Hương cho rằng mình chỉ "giữ hộ" bệnh viện để chi cho công việc chung, coi đây là nguồn "xã hội hóa" nhằm phục vụ xây dựng bệnh viện mới.

Theo bà, bệnh viện cũ quá tải, quy mô chỉ 100 giường, muốn được phê duyệt dự án trụ sở mới phải có tiền đối ứng, nếu không thì nguồn vốn trung ương sẽ bị điều chuyển cho đơn vị khác.

Bị cáo trình bày, nếu nhận tiền qua tài khoản chính thức của bệnh viện sẽ trở thành ngân sách nhà nước, không thể giữ lại làm nguồn xã hội hóa.

Vì vậy, bị cáo đứng ra cầm tiền với suy nghĩ "giữ hộ cơ quan".

"Tôi biết là sai, nhưng cũng không biết làm thế nào", bị cáo Hương phân trần.

Ngoài ra, theo lời khai của bị cáo, số tiền này còn được sử dụng để xây dựng lại nhà xe, căng tin bệnh viện, cũng như chi cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ công đoàn, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, đào tạo, học tập, trao đổi chuyên môn và sửa chữa trang thiết bị.

Một số khoản chi không có hóa đơn chứng từ.

Cuối cùng bị cáo thừa nhận hành vi sai trái của mình, thừa nhận đây là tiền hối lộ, không phải quà.

Đại diện VKS cho biết, trong giai đoạn điều tra, bà Hương đã nộp lại 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Hôm nay (29/1), HĐXX tiếp tục làm việc.